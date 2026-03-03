FC Barcelona y Atlético de Madrid se vieron las caras en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey, el cuál terminó con marcador 3-0 a favor de los blaugranas en el Estadio Spotify Camp Nou, aunque no sirvió de mucho para que el equipo culé avanzara a la final.

Lamine Yamal y sus compañeros del FC Barcelona no aprovecharon la localía para remontar un 4-0 que en el papel era casi imposible.

¿Cómo fueron los goles del FC Barcelona vs Atlético de Madrid?

FC Barcelona regresaron a la senda del triunfo luego de dos derrotas consecutivas en LaLiga, por lo que para el encuentro contra Atlético de Madrid llegaban motivados tras la goleada ante Villarreal con hat-trick de Lamine Yamal.

Para dicho encuentro contra Atlético de Madrid, el FC Barcelona tuvo cinco bajas importantes: Robert Lewandowski, Frenkie De Jong, Gavi y Christensen por lesión; mientras que Eric Garcia no estará disponible por ser expulsado en la ida de la Copa del Rey.

Por su parte, los colchoneros mantenían una racha positiva, pues luego de derrotar al Real Oviedo, el Atlético de Madrid conquistó su victoria número 15 en LaLiga, aunque no sirvió de mucho para el juego contra los blaugranas.

Barcelona es eliminado por Atlético de Madrid y se pierden la final de la Copa del Rey. (Joan Monfort / AP)

Los goles del partido FC Barcelona vs Atlético de Madrid estuvieron a cargo de un doblete de Marc Bernal y Raphinha

¿Cuándo se juega la final de la Copa del Rey 2026?

La final de la Copa del Rey en la que el Atlético de Madrid se encuentra instalado será el próximo sábado 18 de abril en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

El Atlético de Madrid espera rival entre Real Sociedad y Athletic, quienes disputan la otra semifinal de la Copa del Rey.