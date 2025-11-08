Everton recibió al Fulham de Raúl Jiménez en la Jornada 11 de la Premier League, éstos últimos con el objetivo de sumar más puntos que los alejen de la zona de descenso de la liga inglesa.

El Fulham de Raúl Jiménez no la pasó nada bien en su partido contra el Everton debido a que cayeron a la posición 15 de la clasificación de la Premier League en el encuentro disputado en el Hill Dickinson Stadium.

Raúl Jiménez inició como titular con el Fulham, pero no pudo marcar diferencia en el ataque a pesar de que tuvo algunas oportunidades como en el minuto 34, cuando hizo un remate de derecha desde el centro del área tras una asistencia de Alex Iwobi, pero no terminó en gol.

Everton vs Fulham: ¿Cómo le fue a Raúl Jiménez en la Premier League?

Raúl Jiménez del Fulham tuvo una última oportunidad ante el Everton al minuto 50, cuando Bernd Leno intentó un pase a profundidad, que no terminó por aprovechar el mexicano. Al minuto 58, el Lobo de Tepeji fue reemplazado por Rodrigo Muniz, quien solo duró unos instantes debido a una lesión.

El Everton abrió el marcador en el tiempo de compensación del primer tiempo, con un remate de Idrissa Gueye, que fue directo al palo izquierdo de la portería del Fulham. El segundo y definitivo gol llegó al minuto 81 con un remate de Michael Keane tras un centro de Kiernan Dewsbury-Hall luego de un saque desde la esquina.

Fulham de Raúl Jiménez cerca de la zona de descenso

La victoria del Everton sobre el Fulham de Raúl Jiménez le permitió a los locales escalar a la posición 11 de la tabla general de la Premier League con 15 puntos, mientras que el Fulham apenas superó al Leeds y Burnley, cerca de la zona de descenso.

Raúl Jiménez ahora viajará con la Selección Mexicana luego de haberse recuperado de la lesión en las costillas que lo dejó fuera de la convocatoria previa.