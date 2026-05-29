Adalberto “Coco” Carrasquilla reapareció en redes sociales luego de la final de la Liga MX que perdió con Pumas frente a Cruz Azul.

Coco Carrasquilla había compartido su felicidad por su convocatoria al Mundial 2026 con la Selección de Panamá, sin embargo, se había olvidado de Pumas tras caer derrotado contra Cruz Azul.

Pese a ello, el jugador auriazul le dedicó un mensaje especial a los aficionados y a la institución universitaria.

Así reapareció Coco Carrasquilla después de perder la final con Pumas. (quinto partido)

Coco Carrasquilla se acuerda de Pumas tras la final de la Liga MX

Coco Carrasquilla compartió una publicación con una serie de fotos en donde etiquetó a Pumas y reveló su sentir tras perder por 2-1 la final del Clausura 2026 ante Cruz Azul.

“Gracias de corazón a toda la afición de Pumas UNAM por acompañarnos y creer en nosotros en cada momento. Duele porque estuvimos cerca y porque esta temporada nos llenó de mucha ilusión a todos. Este equipo dejó todo hasta el final por estos colores. Nos vamos golpeados, pero volveremos más fuertes. Gracias por siempre estar”. Coco Carrasquilla, jugador de Pumas.

Sin embargo, el futbolista panameño eliminó la opción de añadir comentarios por parte de los usuarios debido a que posiblemente reaccionarían algunos en su contra por la tardía de su mensaje.

¿Coco Carrasquilla seguirá en Pumas para el Apertura 2026?

Coco Carrasquilla tiene un contrato vigente por cuatro años con Pumas, por lo que se espera su participación en el Apertura 2026 tras el Mundial 2026.

A menos de que exista una buena oferta por parte de otro club, el futbolista panameño seguirá vistiendo los colores auriazules.