Te contamos lo que se sabe sobre la posible sanción que podría recibir Dieter Villalpando por las apuestas.

El actual futbolista de Tepatitlán vuelve a estar en la polémica luego se difundieran supuestas conversaciones suyas con el especialista en apuestas deportivas, Cristian Rey.

En los chats filtrados se exhibió a Dieter Villalpando por intentar ingresar a grupos privados de pronósticos deportivos e incluso se lee que el jugador acepta ser una apostador recurrente.

La sanción que podría recibir Dieter Villalpando por las apuestas

Dieter Villalpando podría ser castigado por el polémico tema de apuestas que enfrenta.

El Código de Ética de la FMF, aplicable a la Liga de Expansión, es claro en ese tema, ya que prohíbe en su artículo 11 la participación de forma directa o indirecta en apuestas y arreglo de partidos.

Quien incumpla dicho código deberá atenerse a las sanciones de su artículo 16, las cuales contemplan:

Advertencia

Amonestación

Suspensión temporal y/o partidos

Multa

Servicio Comunitario

Desafiliación

Prohibición de realizar cualquier actividad relacionada el fútbol

Labor Social

Dieter Villalpando (Especial)

En el tema de apuestas deportivas, ya hay antecedentes de castigo por parte de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

La institución sancionó a 7 futbolists, 6 del Club Real Apodaca de la Liga Premier y 1 del Correcaminos de la Liga de Expansión, por manipulación de partidos.

El castigo fue de 57 años, distribuidos entre todos los involucrados.

Federación Mexicana de Fútbol no se ha pronunciado por el caso de presuntas apuestas de Dieter Villapando

Pese a que Dieter Villalpando podría enfrentar una dura sanción por el tema de apuestas deportivas, todavía ni la FMF, ni el Tepatitlán han emitido su postura o anunciado una investigación sobre el ex jugador de Chivas.

No obstante, la controversia ha aumentado después de que Dieter Villalpando no apareciera ni en el banquillo durante el partido de Tepatitlán vs Dorados de Sinaloa que se disputó el 3 de septiembre como parte de la jornada 7 del Apertura 2026.