Cristian Rey se ha convertido en uno de los tipsters más conocidos de México gracias a su presencia en redes sociales y a sus pronósticos deportivos.

Originario de Tijuana, Baja California, pasó de administrar una cuenta sobre futbol en X con la esperanza de trabajar en ESPN a construir una comunidad de seguidores que pagan por acceder a sus recomendaciones de apuestas.

La historia de Cristian Rey está marcada por grandes aciertos, pérdidas millonarias y una creciente influencia dentro de la industria de las apuestas deportivas en México.

¿Quién es Cristian Rey?

Cristian Rey es “Tipster” (especialista en apuestas) más popular de México originario de Tijuana, Baja California.

A través de sus redes sociales, Cristian Rey suele compartir sus apuestas y las ganancias que obtiene de cada una de ellas.

Cristian Rey confesó que desde temprana edad apostaba en eventos importantes, pero de manera ocasional.

En entrevista, Cristian Rey confesó que la vida de un apostador es complicada pues dependen mucho de las rachas y ha tenido temporadas muy buenas, pero también malas.

En ese sentido, Cristian Rey confesó que él suele invertir su dinero para las malas rachas.

Cristian Rey señaló que para él es muy importante ver los eventos en los que apuesta para saber las tendencias y no solo basarse en estadísticas.

Cristian Rey (@soycristianrey / Instagram )

¿Cuántos años tiene Cristian Rey,?

Cristian Rey tiene 32 años de edad.

¿Cristian Rey tiene esposa o pareja?

Poco se sabe sobre la vida privada de Cristian Rey y es que en sus redes sociales solo suele compartir sobre sus apuestas.

¿Qué signo zodiacal es Cristian Rey?

Se desconoce el signo zodiacal de Cristian Rey.

¿Cristian Rey tiene hijos?

No sé tiene información sobre si Cristian Rey tiene hijos.

¿Qué estudió Cristian Rey?

En entrevista, Cristian Rey confesó que se salió de la prepa porque su papá ya no la quiso pagar.

Y es que Cristian Rey faltaba mucho a clases y reprobaba materias, aunque las pasaba en extraordinario a su papá no le gustó está situación y dejó de pagarle la escuela.

Por lo que a la edad de 18 años, Cristian Rey abandonó sus estudios sin saber que eso le abriría las puertas a un nuevo mundo que lo ha hecho muy popular.

Cristian Rey (@soycristianrey / Instagram)

¿En qué ha trabajado Cristian Rey,?

Cristian Rey confesó que todo comenzó cuando abrió su cuenta de X, porque su sueño era trabajar en ESPN porque le gustaban mucho los deportes.

En 2010 Cristian Rey abre su cuenta llamada ‘Algún día ESPN’ con el objetivo de llamar la atención del medio y que lo pudieran contratar.

Cristian Rey publicaba sobre el futbol, porque era lo que les gustaba a los usuarios en México.

En cuestión de meses su cuenta creció de manera exponencial y varias marcas lo empiezan a contactar para hacer campañas publicitarias.

Fue en ese momento que empezó a ganar dinero promocionando a diferentes marcas de deportes.

Cristian Rey llegó a tener 8 cuentas de diferentes deportes, peor la única que le generaba dinero era la de futbol.

Cristian Rey confesó que el se puso en contacto con el casino más grande de México para promocionar su servicio, pero fue hasta dos años después que se comunicaron con él.

Fue en ese momento que empezó a promocionar los servicios del casino y fue ahí que se adentró en el mundo de las apuestas.

Cada ticket de las apuestas las compartió en su cuenta personal, pero con el objetivo de qué él pudiera conocer si había ganado o perdido dinero al mes.

De esta manera las personas lo empezaron a seguir y tomar en cuenta sus apuestas, él empezó con cantidades bajas de 100 y 50 y luego fue aumentando hasta llegar a 100 o 200 mil pesos diarios.

En 2017, Cristian Rey tuvo el récord de 24 ganados de 25 jugados en el clásico mundial de Beisbol, esto hizo que se popularizará en X y las personas le empezó a mandar sus apuestas.

Cristian Rey bromeó con el hecho de que ya iba a cobrar 1000 por sus apuestas y mucha gente se lo tomó enserio y fueron varias personas que se comunicaron con él.

No quiso trabajar con tantas personas, por lo que subió la cantidad a 5000 sabiendo que nadie lo iba a hacer o quienes lo iban a hacer eran pocas las personas.

Para su sorpresa varias personas le pagaron e hizo su primer grupo, pero a la segunda apuesta terminó perdiendo el dinero.

Pese a que le fue mal, la gente siguió confiando en él y poco a poco fue aprendiendo a manejar el grupo y a las apuestas que se hacen al mes.

Actualmente cobra 15 mil pesos para compartir sus apuestas y un bank de 100 mil pesos, pues prefiere trabajar con personas que no se vean afectadas si pierden su dinero.