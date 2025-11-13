El nombre de Marco Fabián ha cobrado relevancia y es un tema de claroscuros que tiene relación con su equipo, el Rangers de Andorra. Ha trascendido que el canterano de Chivas y dueño del modesto equipo europeo, no les paga a sus jugadores y les pone cláusulas millonarias.

Entonces, ¿por qué es un tema de claroscuros? Pues resulta que el Rangers de Andorra es líder en la temporada. A pesar del panorama deportivo, el tema de impagos por parte de Marco Fabián ha causado indignación.

Pero comencemos por recapitular, a principios del 2024, Marco Fabián adquirió al Rangers FC de la primera división de Andorra. Ascendió al equipo y hoy lo tiene en la cima de la tabla de posiciones.

No obstante, su gestión está lejos de ser color de rosa, pues ha salido a la luz los defectos de su administración.

Reportan adeudos en el Rangers FC, equipo de Marco Fabián en Andorra

De acuerdo a información de Ignacio ‘Fantasma’ Suárez, Marco Fabián, canterano de Chivas, tiene graves problemas en el Rangers FC de Andorra, pues reportan adeudos salariales y hasta cláusulas millonarias.

La fuente mencionada indicó que existen adeudos desde hace tres meses y que los jugadores de la plantilla del Rangers FC de Andorra han amenazado con no presentarse a la siguiente jornada.

Además de Marco Fabián, en Rangers FC se encuentran otros directivos como Gary Santoyo y Jorge Sígala.

“Están muy asustados por el tema de que no vayamos a jugar, porque se les comentó que no íbamos a jugar entonces están muy asustados con ese tema. Me pidieron de favor que los disculpemos, que los socios que según se habían sumado les quedaron mal”, informó un jugador al periodista.

“Me dicen que lamentablemente no se pueden comprometer porque no hay dinero,, que los socios, todos se fueron, no sé por qué. Pero si en las siguientes semanas no nos pagan somos libres de hacer lo que queramos y con esto me da a entender que somos libres”, se lee en otra declaración.

🚨Columna #EXCLUSIVA del @fantasmasuarez 👻

"ESCÁNDALO EN ANDORRA"

-El equipo de Marco Fabian amenaza con ya NO jugar por ADEUDOS de 3 meses.

-Contrato ilegal, les obliga a NO denunciar y callar ¡15 AÑOS!#Audios #Contratos #Evidencias

Gracias por RT 👇https://t.co/V1kxIOTszx pic.twitter.com/4aRxXTB3pQ — E Línea Noticias (@elineanoticias) November 13, 2025

Las cláusulas que obligarían a los jugadores a pagarle a Marco Fabián

Además del tema de los adeudos, en los contratos existen extrañas cláusulas en las que se indica que si se concluye el vínculo de forma anticipada, deberán pagarle a Marco Fabián y su equipo tres millones de euros.

También se les prohíbe ventilar los temas contractuales y hechos privados, como los adeudos mencionados.

Los problemas no cesan y la novela ya estalló, con un club que hasta podría competir en la Champions League.