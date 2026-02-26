Emanuel Vaquero Navarrete vs Eduardo Sugar Núñez se miden en una pelea por la unificación de campeonatos en la división superpluma de boxeo.

La pelea de campeonato será en el Desert Diamond Arena de Glendale, Arizona, donde se jugarán los cinturones de la OMB, que ostenta Emanuel Vaquero Navarrete, y el de la FIB, en manos de Eduardo Sugar Núñez.

Pelea: Emanuel Vaquero Navarrete vs Eduardo Sugar Núñez

Fecha: Sábado 28 de febrero de 2026

Horario: 23 horas

Sede: Desert Diamond Arena de Glendale, Arizona

Transmisión: Disney+, ESPN y Canal 7 de TV Azteca

Emanuel Navarrete, boxeador mexicano (@vaquero_navarrete)

Emanuel Vaquero Navarrete vs Eduardo Sugar Núñez: ¿Cuándo ver la pelea de campeonato?

El sábado 28 de febrero de 2026 será la pelea de campeonato de boxeo entre los mexicanos Emanuel Vaquero Navarrete y Eduardo Sugar Núñez.

Eduardo Suga Núñez, boxeador mexicano (@sugarnunez97)

Emanuel Vaquero Navarrete vs Eduardo Sugar Núñez: ¿Dónde ver la pelea de campeonato?

Las plataformas Disney+, ESPN y Canal 7 de TV Azteca transmitirán la pelea Emanuel Vaquero Navarrete vs Eduardo Sugar Núñez.

¿Cómo llegan Emanuel Vaquero Navarrete y Eduardo Sugar Núñez a su pelea de campeonato mundial?

Emanuel Vaquero Navarrete llega con récord de 39 victorias, 32 han sido por nocaut. Suma 2 derrotas y 1 empate.

Récord Emanuel Vaquero Navarrete:

39 victorias

32 nocauts

2 derrotas

1 empate

Eduardo Sugar Núñez tiene un récord de 29 triunfos, con 27 nocauts y solo una pelea perdida.

Récord Eduardo Sugar Núñez: