Julio César Chávez Jr. se impuso por nocaut ante el argentino Ángel Sacco en la Arena Potosí, desde San Luis Potosí.

Julio César Chávez Jr. derrotó a su rival después de que el árbitro detuviera el combate en el cuarto round.

Dicha victoria fue la primera del año del hijo de la leyenda del boxeo tras una serie de polémicas que incluyeron su detención en Estados Unidos.

Omar Chávez, hermano de Julio César Chávez Jr., ganó su combate

Antes de la pelea estelar de Julio César Chávez Jr., peleó su hermano Omar Chávez, quien también derrotó por nocaut al colombiano José Miguel Torres en el minuto y 42 segundos del segundo round.

Los hermanos Omar Chávez y Julio César Chávez Jr. salieron vencedores, cada uno por su parte, en este evento organizado por JC Chávez Promotions, Zanfer y Coliseo Promotions, en la Arena Potosí.

Cabe mencionar que la última vez que Omar Chávez se subió al ring fue en enero de 2025, cuando fue derrotado por Misael ‘Chino’ Rodríguez.

La victoria de los hermanos Chávez les servirá a ambos para mejorar sus respectivas trayectorias deportivas y recuperar el terreno en el boxeo mexicano.

¿Qué sigue para Julio César Chávez Jr.?

Julio César Chávez Jr. tuvo una noche redonda contra Ángel Julián Sacco y en 2 minutos 48 segundos del cuarto round lo noqueó para coronar una noche perfecta.

Luego del combate, Julio César Chávez Jr. dio sus impresiones tras el triunfo contra Ángel Julián Sacco y reveló que es lo que sigue para el hijo de la leyenda del boxeo.

“Fue un buen examen, no sabía cómo venía psicológicamente y todo bien… Pelear con los mejores, este fue un calentamiento para poder seguir en el box. Me gustaría pelear toda mi vida, pero por lo menos unos 2, 3 años más”, declaró Julio César Chávez Jr.