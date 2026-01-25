Julio César Chávez Jr. regresó a los cuadriláteros para enfrentar a Ángel Julián Sacco, demostrando que todavía tiene el nivel para estar arriba del ring, por lo que ya reveló cuales son sus próximos planes a futuro.

El rival de Julio César Chávez Jr. se presentó a la pelea con una evidente falta de condición física y movilidad reducida, mismo que fue aprovechado por el hijo de la leyenda para dominar el combate.

Cabe mencionar que el combate se celebró en la Arena Potosí, en San Luis Potosí, en el que fue el combate estelar de la noche.

Julio César Chávez Jr. revela sus planes en el boxeo tras ganar pelea

Julio César Chávez Jr. tuvo una noche redonda contra Ángel Julián Sacco y en 2 minutos 48 segundos de cuarto round lo noqueó para coronar una noche perfecta.

Luego del combate, Julio César Chávez Jr. dio sus impresiones tras el triunfo contra Ángel Julián Sacco y reveló que es lo que sigue para el hijo de la leyenda del boxeo.

“Fue un buen examen, no sabía cómo venía psicológicamente y todo bien… Pelear con los mejores, este fue un calentamiento para poder seguir en el box. Me gustaría pelear toda mi vida, pero por lo menos unos 2, 3 años más”, declaró Julio César Chávez Jr.

En combates previos, Omar Chávez derrotó al colombiano José Miguel Torres, mientras que Roberto Chávez, joven promesa de la dinastía, noqueó a Edgar Hernández, de Aguascalientes.

¿Cómo quedó el récord de victorias tras la pelea de Julio César Chávez Jr.?

Con el triunfo ante Ángel Julián Sacco, Julio César Chávez Jr. deja su récord con más victorias en toda su carrera dentro del boxeo.

El boxeador mexicano quedó en 55 victorias, 7 derrotas, 1 empate y 34 nocauts.

Ahora, habrá que esperar cuál es el próximo combate del mexicano, quien quiere regresar a pelear con los mejores.