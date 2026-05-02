Edson Álvarez reapareció con el Fenerbahce tras casi tres meses fuera por una operación, y luego de jugar unos minutos fue abucheado por la afición del equipo turco.

Fenerbahce le dio minutos a Edson Álvarez en el cierre del partido vs Istanbul Başakşehir. Y al terminar, mientras hacía ejercicios sobre la cancha, una parte de la afición turca lo abucheó por su rendimiento discreto.

El canterano del América no se quedó callado y encaró a la grada, provocando que los abucheos crecieran.

Edson Álvarez reaparece con Fenerbahce y es abucheado por la afición (JONATHAN DUENAS / JONATHAN DUENAS)

¿Cuántos partidos estuvo fuera de las canchas Edson Álvarez?

Edson Álvarez se perdió 14 partidos. Estuvo entre algodones rumbo al Mundial 2026, y eso no le agradó mucho a la afición del Fenerbahce, pues al reaparecer mostró un nivel bajo.

El Fenerbahce terminó con el triunfo, 3-1 ante Istanbul Basaksehir, pero eso fue lo menos relevante en cuanto a Edson Álvarez, cuya reaparición quedó marcada por el momento de tensión con la afición turca.

Está claro que el futuro de Edson Álvarez en el futbol turco no parece bueno, además de que han llegado al equipo refuerzos como N’golo Kanté.

Tras reaparecer, Edson Álvarez piensa más en el Mundial 2026 que en teoría jugará con la Selección Mexicana.

¿Cómo va el Fenerbahce del Edson Álvarez en la Superliga de Turquía?

El Fenerbahce de Edson Álvarez ocupa el segundo lugar de la Superliga de Turquia, después de 32 jornadas disputadas.

Con los tres puntos sumados este sábado 2 de mayo, el equipo de Edson Álvarez llegó a 70 puntos, cuatro menos que el Galatasaray.