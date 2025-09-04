Conor McGregor, conocido por ser un famoso peleador de UFC, quiere ser presidente de Irlanda.

No es la primera vez que Conor McGregor busca ser presidente de Irlanda, país que celebrará elecciones el viernes 24 de octubre.

“Ciudadanos de Irlanda, el momento para un cambio real es ahora” Conor McGregor

Elecciones en Irlanda: Conor McGregor revela su intención de ser candidato presidencial

A través de sus redes sociales Conor McGregor, empresario y conocido como un peleador famoso de la UFC, publicó sus intenciones de querer ser el presidente de Irlanda.

Con un video y publicación pidió el apoyo de los ciudadanos de Irlanda para llevarlo a ser candidato a la presidencia.

Citizens of Ireland, the time for real change is now!



As President, I will not sign any bill in law until it goes back to the people first!



If you want to see my name on the ballot for the Presidency, I urge you to contact your local county councillors today and ask them to… pic.twitter.com/LGDCSGN9vr — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 4, 2025

Conor McGregor sostiene que si los ciudadanos de Irlanda desean que él llegue a ser presidente, deben de pedir que su nombre esté en la boleta para la Presidencia a los concejales de su condado local y les pida que lo nominen.

Incluso insistió que como presidente de Irlanda no firmaría ningún proyecto de ley “hasta que vuelva primero al pueblo”.

En el video, Conor McGregor aparece con traje y frente al Parlamento de Irlanda, donde pide el apoyo a la ciudadanía ya que también necesita el respaldo de ciertas autoridades locales.

Las elecciones presidenciales en Irlanda serán el viernes 24 de octubre.

Conor McGregor quiere ser presidente de Irlanda: no es la primera vez

Desde diciembre de 2023 Conor McGregor quiere ser presidente de Irlanda y ha buscado serlo desde entonces.

Pero este 2025 podría aspirar a ser presidente de Irlanda al cumplir el requisito de ser mayor de 35 años de edad, pero siempre y cuando reciba un apoyo mínimo de al menos 20 miembros del Parlamento nacional o de cuatro autoridades locales.

El pelador de la UFC y empresario dijo hace unos días que llegar a ser candidato a la presidencia de Irlanda no supondría un problema debido a que estaba seguro que obtendría el apoyo de la ciudadanía.

Por lo que sólo tendría que “elegir afiliación” para presentarse en las elecciones presidenciales de Irlanda el próximo 24 de octubre.