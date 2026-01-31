Marco Tolama, histórico comentarista de televisión, se encuentra internado en terapia intensiva, debido a una delicada enfermedada provocada por un cuadro respiratorio grave que se complicó.

El también expiloto profesional, Marco Tolama, recordado en las transmisiones del automovilismo de la Fórmula 1, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida.

¿Qué enfermedad padece el histórico comentarista Marco Tolama?

La familia de Marco Tolama informó que el histórico comentarista está luchando por su vida, internado en terapia intensiva.

El problema se complicó a tal grado que, Marco Tolama tuvo que ser intubado, para permitir que sus pulmones puedan sanar.

Piden apoyo para Marco Tolama (captura de pantalla)

Lanzan campaña de fondeo para apoyar a Marco Tolama

Ante la complicada situación por la que atraviesa el histórico comentarista Marco Tolama, los gastos en su atención han crecido.

En ese sentido, y en busca de apoyo económico, se ha lanzado una campaña de fondeo para conseguir los recursos que se necesitan.

“Juntos por Marco Tolama” se llama la campaña en la plataforma “gofundme”, y la hija del histórco comentarista, Jimena Tolama, compartió en redes sociales un video para solicitar apoyo.

Este el link a través del cual se puede hacer alguna donación, misma que empieza a ofrecer buenos resultados: https://www.gofundme.com/f/juntos-por-marco-tolama

Es urgente el apoyo económico para Marco Tolama

Los gastos médicos se han acumulado rápidamente y, ante ello, la familia hizo un llamado a la solidaridad de quienes conocen y aprecian a Marco Tolama.

Trascendió que, el hospital donde está internado Marco Tolama busca trasladarlo a otro espacio, algo que no es recomendable en su estado actual, pero solo podrán atenderlo unos días más en ese lugar.