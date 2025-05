José Ramón Fernández es una institución en el periodismo deportivo. Además de ser, por muchos años, la cara de TV Azteca. Las nuevas generaciones, no lo saben, pero él prácticamente puso en el mapa al canal.

También, José Ramón Fernández, ha sido maestro de muchos personajes que hoy están en varios programas de televisión. Por supuesto, uno de ellos es David Faitelson.

Otro nombre muy importante que veremos más adelante es el de André Marín. Y es que en estos días, han soltado declaraciones bombas que, incluso, ventilaron problemas muy personales.

Esto podría cambiar lo que se creía, pues por años se dijo que la salida de José Ramón Fernández fue por una traición.

“Una enfermedad”: Así fue la salida de José Ramón Fernández de TV Azteca

Era el año del 2006, después del Mundial que se hizo en Alemania, TV Azteca le pidió a José Ramón Fernández que tenían que subir el rating.

Eso le hizo estar a José Ramón Fernández en una tremenda presión. Por lo que lo hizo enfermarse, a tal grado que se tuvo que alejar de la pantalla de TV Azteca.

El mismo periodista ha comentado que le dio diverticulosis. Más tarde, en 2007, se llevó a cabo el programa del adiós. Muchos personajes como David Faitelson, o André Marín, se despidieron de manera emotiva.

“Me ofrecieron 180 mil pesos de liquidación, no acepté, luego hablé con Salinas y me dio una maleta llena de dinero”, comentó José Ramón Fernández, luego de su salida.

A finales de ese 2007, el periodista llegó a ESPN, hasta la actualidad.

¿José Ramón Fernández fue traicionado por André Marín? Y la declaración de David Faitelson

Luego de la salida de José Ramón Fernández de TV Azteca, se habló por mucho, mucho tiempo que André Marín lo traicionó.

Mejor dicho, fue el mismo José Ramón Fernández que lo dijo: “André (Marín) llegó a TV Azteca muy joven, no tenía madre ni padre, en el buen sentido de la palabra, hoy no tiene madre, en el mal sentido. Fue uno de los nombres que buscó la posibilidad de que yo saliera aprovechándose de mi enfermedad, no se porqué. Acudía a autoridades importantes de la empresa a hablar mal de uno o de otro.”

Así que el villano por muchos años fue André Marín. El último cruce entre entre estos dos, fue en una colaboración con Univisión.

Aquella vez, Marín le dijo al periodista de ESPN: “Lo que sé me lo llevaré a la tumba”. Así fue.

Sin embargo, el martes 7 de mayo, David Faitelson publicó algo que sorprendió a todos: "Debe ser la edad. Ahora bien, quizá, se le venga a memoria lo de “sicario” por aquellos graves problemas que tuvo usted con el consumo de cocaína en la parte final de su estadía en TV Azteca. Recuerde que fue tan grave que el dueño de la empresa lo separó del cargo y lo envió a usted y a su señora esposa, con todo pagado, a España para intentar que se recuperara. Espero que en realidad se haya recuperado."