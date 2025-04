¿Qué enfermedad tiene John Cena? El ex luchador de la WWE, actor ha revelado lo que le provocó exponerse tanto al sol.

Durante una entrevista con People , John Cena de 47 años de edad, ha revelado que exponerse tanto al sol le provocó una enfermedad.

Esto al tiempo que estaba en una campaña publicitaria con Neutrógena sobre la protección solar.

Durante su más reciente campaña con Neutrógena sobre la protección solar y su nuevo producto Ultra Sheer Mineral Face Liquid Sunscreen SPF 70, John Cena reveló su enfermedad.

Pues John Cena revela cómo nunca usó protector solar cuando vivió en la Costa Norte de Massachusetts y cuando se mudó a Nueva Inglaterra.

Lo cual terminó por generarle a John Cena cáncer de piel pues nunca quiso tener una rutina y pensaba que el problema nunca lo afectaría.

“Y es una de esas cosas en las que me expuse muchísimo con mínima protección y me pasó factura”

En la entrevista con People , John Cena revela que fue al dermatólogo para un chequeo en la piel, y terminaron por extirparle una mancha cancerosa del pectoral derecho.

“Tuve mucha suerte de tener un gran dermatólogo que, a falta de un mejor término, me ayudó a entender que no estaba solo. Las estadísticas sobre esto son abrumadoras, pero por mucho que aprenda, esos números no significan nada. Creo que la mejor manera de recalcar un punto es la conexión entre personas. Y yo, como ser humano, puedo decirte: esa llamada no es lo que quieres recibir porque es impredecible y no sabes qué tan grave será”.

John Cena