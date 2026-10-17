Emiliano “El Dibu” Martínez, portero del Chelsa, se encuentra consciente en el hospital a donde fue trasladado por un choque de cabeza con un rival en el partido ante Eveton en el Premier League.

“El Dibu” terminó en el hospital con una lesión en la cabeza después de recibir unos 10 minutos de atención médica el sábado, tras un choque aparatoso con el defensor del Everton Jarrad Branthwaite.

De acuerdo a reportes de prensa, los resultados de la tomografía en la cabeza y los estudios de espalda y cuello, arrojaron una lesión ósea en la mandíbula y por eso permanece en el hospital.

Tras ser atendido en la cancha, Emiliano "Dibu" Martínez fue llevado al hospital (Mike Egerton / Mike Egerton/PA via AP)

Así fue el choque del “Dibu” Martínez que lo llevó al hospital

“El Dibu” Martínez salió a cortar un tiro libre al área y chocó con el defensor del Everton Jarrad Branthwaite, cuando se jugaba la mitad del segundo tiempo del partido disputado en el Hill Dickinson Stadium.

Tras ser atendido en la cancha, Martínez fue retirado en camilla, pero se le vio moviendo los brazos mientras lo sacaban del campo.

Al respecto, el entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, dijo que el portero “Dibu” Martínez “salió del estadio consciente”.

“Ahora mismo está en el hospital haciéndose pruebas de precaución. Así que ya veremos”. Xabi Alonso, entrenador del Chelsea

¿Qué pasó con el jugador con el que chocó “El Dibu” Martínez?

Jarrad Branthwaite, del Everton, defensa con el chocó “El Dibu” Martínez, siguió jugando después de una prueba por conmoción cerebral y terminó el partido.

El marcador terminpo 2-0 a favor del Chelsea con goles de Pedro Neto.