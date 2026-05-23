Valencia vs FC Barcelona cerraron su participación en LaLiga con victoria del equipo local, 3-1 cobre los culés, en la Jornada 38.

FC Barcelona se quedó en 95 puntos en LaLiga para terminar una temporada de dominio en el futbol español.

A Valencia, los 49 puntos que sumó no le alcanzaron para meterse a las competencias europeas del 2027.

Marcador: Valencia 3-1 FC Barcelona

¿Cómo fue el Valencia vs FC Barcelona de la Jornada 38 de LaLiga?

La Jornada 38 de LaLiga le reservó una visita al FC Barcelona a Valencia para terminar de celebrar su título.

Robert Lewandowski se despidió del FC Barcelona con su último gol con el equipo blaugrana.

Así fueron los goles del Valencia vs FC Barcelona:

Minuto 60: Robert Lewandowski anotó el 1-0 para el FC Barcelona

Minuto 65: Javier Guerra empató el marcador para el Valencia, 1-1

Minuto 70: Luis Rioja hizo el 2-1 a favor del Valencia

Minuto 90+6: Guido Rodríguez cerró la cuenta, 3-1 para el Valencia

Robert Lewandowski anotó en su despedida del FC Barcelona (Alberto Saiz / AP Photo/Alberto Saiz)

¿Cuándo es el siguiente partido del FC Barcelona?

El FC Barcelona. al igual que el resto de los equipos de LaLiga tendrán un descanso prolongado por la realización del Mundial 2026.

La temporada 2025/2026 de La Liga comienza el fin de semana del 15, 16 y 17 de agosto.

Así que habrá que esperar para conocer qué día debuta el FC Barcelona en busca de otro título de LaLiga.