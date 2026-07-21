Electronic Arts anunció a Kylian Mbappé como el futbolista de la portada de la Ultimate Edition de EA Sports FC 27, la cual saldrá en este 2026.

Kylian Mbappé regresa a la portada de EA Sports FC 27 luego de cuatro años, además también será el jugador de la portada de EA Sports FC Mobile.

Kylian Mbappé estará en la portada de EA Sports FC 27

En la portada de EA Sports FC 27 con Kylian Mbappé, podemos ver al futbolista con su uniforme del Real Madrid, en un fondo negro que lo hace resaltar.

Kylian Mbappé en EA Sports FC 27 (EA )

De acuerdo con Electronic Arts, se eligió a Kylian Mbappé como jugador de EA Sports FC 27 debido a los logros que ha tenido el jugador a nivel individual y colectivo.

Señalando que personifica todo lo que representa el juego de EA Sports FC 27, y se enorgullecen de contar nuevamente con él como portada de la obra.

Por su parte el francés señaló que es un honor ser la portada del título deportivo, además de que considera un honor mantener su relación con la desarrolladora tras todo este tiempo.

Esperando que los fans puedan experimentar esta nueva entrega próximamente, como lo hacen con cada edición que está disponible en todo el mundo.

La revelación oficial de EA Sports FC 27 con Kylian Mbappé será posteriormente

Aunque se anunció que Kylian Mbappé será la portada de EA Sports FC 27, la revelación oficial de todo el juego será hasta el 23 de julio de 2026.

En esa fecha Electronic Arts presentará el tráiler oficial de EA Sports FC 27 con Kylian Mbappé, además de la fecha de estreno del juego y sus plataformas.

Hay que señalar que la desarrolladora tiene una expectativa alta alrededor de la obra, sobre todo tras lo vivido en el Mundial 2026, que fue uno de los más mediáticos.

Estaremos al pendiente de cualquier actualización al respecto de la revelación del juego, su tráiler y participación de Kylian Mbappé en el mismo.