Ronda Rousey vs Gina Carano será el enfrentamiento entre dos leyendas de las artes marciales mixtas (MMA), quienes salen del retiro para pelear en California.

Most Valuable Promotions, la promotora de Jake Paul, anunció el evento Ronda Rousey vs Gina Carano a realizarse en el Intuit Dome de Inglewood, la casa de los Clippers de la NBA, el 16 de mayo de 2026.

Ronda Rousey vs Gina Carano | 16 de mayo de 2026 | Los Ángeles, California, Estados Unidos

Fecha de la pelea de MMA Ronda Rousey vs Gina Carano

Ronda Rousey y Gina Carano salieron del retiro para volver a los cuadriláteros de la MMA y el combate entre las dos leyendas se disputará el 16 de mayo de 2026.

Sede de la pelea de MMA Ronda Rousey vs Gina Carano

Most Valuable Promotions dio a conocer que la sede para la pelea de MMA Ronda Rousey vs Gina Carano será en el Intuit Dome de Inglewood en Los Ángeles, California, Estados Unidos, casa de los Clippers de la NBA.

Evento: Ronda Rousey vs Gina Carano

Fecha: 16 de mayo de 2026

Sede: Intuit Dome de Inglewood en Los Ángeles, California

Transmisión: Netflix

Ronda Rousey vs Gina Carano: Fecha y sede de la pelea de las leyendas del MMA. (captura)

¿Quiénes son Ronda Rousey y Gina Carano?

Gina Carano fue una de las pioneras en las artes marciales mixtas. Su combate contra Cris Cyborg en 2009 fue la primera pelea en ser la estelar fuera de la rama femenil.

Tras dicho combate, Gina Carano anunció su retiro para pasar al mundo del entretenimiento donde incluso compartió pantalla con Dwayne Johnson “La Roca”.

Por su parte, Ronda Rousey fue la primera mujer estadounidense en ganar una medalla olímpica en judo en 2008. Para el 2011, llegó a la MMA para hacerse de un nombre dentro de la UFC.

Posteriormente llegó a la WWE para ser parte de la lucha libre de Estados Unidos, empresa donde fue campeona de Raw y Smackdown antes de retirarse.