Donovan Carrillo brilló en los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina 2026, donde compitió en la final del patinaje artístico. Ahora, el mexicano se alistará para el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico 2026.
- Evento: Campeonato Mundial 2026
- Disciplina: Patinaje artístico
- Fecha: 25 a 28 de marzo de 2026
- Sede: Praga
Donovan Carrillo competirá en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico 2026
Donovan Carrillo no tendrá descanso en su camino ya que el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico 2026, le aguarda para volver a competir juntos a los mejores de su disciplina.
Fecha del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico en el que competirá Donovan Carrillo
A partir del 25 de marzo de 2026, Donovan Carrillo volverá a competir, ahora en el Campeonato Mundial de Patinaje Artistico que se realizará en Praga.
¿Cómo le fue a Donovan Carrillo en la final de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026?
Donovan Carrillo, quien clasificó en el lugar 23 del programa corto a la final de patinaje artístico en Milán-Cortina 2026, tuvo una buena actuación en el programa libre de la competencia.
Las calificaciones de los jueces para Donovan Carrillo sumaron un total de 143.50, la mejor de la temporada para el patinador mexicano.
El resultado final de su presentación en el patinaje artístico fue de 219.06 puntos. En su evaluación tuvo 71.56 en elementos técnicis; mientras que en la parte de componentes logró 71.94. Sin penalizaciones.