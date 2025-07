Bien dicen que no todos podemos hacer lo que sea y prueba de ello fue el festejo de un jugador, quien quiso hacerle como Cristiano Ronaldo tras anotar un gol, pero se rompió la rodilla.

El suceso ocurrió en el empate 1-1 entre Monte Azul y Gremio Prudente por la Copa Paulista 2025, en Brasil, partido que quedó marcado por la grave lesión que sufrió el delantero Kelsey Jamerson Silva Santos durante la celebración de su anotación como Cristiano Ronaldo.

Específicamente sucedió a los 79 minutos del partido en el Estadio Otacília Patrício Arroyo de San Pablo. En ese tiempo, Gremio Prudente se encontraba abajo en el marcador y tenía la oportunidad de empatar el partido desde los 11 pasos.

Kesley Jamerson Silva Santos tomó el balón, miró a un costado del arquero y se lo atajaron, sin embargo, el rebote le quedó y ahí no perdonó para mandar el esférico al fondo de las redes con un zurdazo suave frente al arco.

¡No puede ser! Festejó como Cristiano Ronaldo y se rompió la rodilla

La euforia del gol de Kesley Jamerson Silva Santos sobre Monte Azul fue tan grande que el jugador se tapó los oídos e intentó replicar el icónico festejo de Cristiano Ronaldo con salto y giro incluidos.

No obstante, no todo fue alegría para el futbolista que festejó como Cristiano Ronaldo, pues en pleno movimiento se torció la rodilla izquierda y se desplomó con gestos de dolor, por lo que no pudo continuar y fue sacado del campo en camilla.

Ante la lesión, Gremio Prudente se pronunció en redes sociales confirmando que su jugador se lastimó durante el partido: “Kesley, el número 23, anotó el gol del empate para el Gremio Prudente tras conectar el rebote de un penal que inicialmente había atajado el arquero. Desafortunadamente, poco después de celebrar el gol, el jugador se lesionó”.

Se rompió haciendo el festejo de Cristiano Ronaldo. #FútbolBrasilero 🇧🇷 pic.twitter.com/7lRvzWqwEu — En Una Baldosa (@enunabaldosa) July 16, 2025

Jugador que festejó como Cristiano Ronaldo habló sobre su lesión

Kesley Jamerson Silva Santos habló sobre su lesión en redes sociales luego de festejar como Cristiano Ronaldo.

Jugador que festejó como Cristiano Ronaldo habló sobre su lesión. (CAPTURA DE PANTALLA)

“La fe en Dios nos hace creer en lo increíble, ver lo invencible y lograr lo imposible”, escribió el jugador luego del partido contra Monte Azul donde quedó lastimado después de festejar como Cristiano Ronaldo.