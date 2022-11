Ricardo La Volpe y Ricardo Peláez discutieron en pleno programa en vivo. Todo se dio, en TUDN en “La Jugada” donde ambos compartieron mesa y comenzaron a debatir.

El momento clave se dio, cuando Ricardo Peláez elogió a Ricardo La Volpe diciéndole que era un gran técnico, pero no todo fue bueno, pues también le dijo que le faltaba mantener a sus jugadores motivados.

“Tú eres un gran técnico y te lo digo, me tocó trabajar contigo en América y sabes qué creo que te falta a ti, gestión del jugador, que el jugador esté contento, motivado y no estarlo regañando y corrigiendo de todas todas”, dijo.

Después de eso, La Volpe respondió en tono de burla, diciendo que no sabía nada: “La verdad me parece bárbaro que te pusieron del lado de los periodistas y no de este lado con los técnicos porque no sabes nada”, exclamó.

En ese sentido, Javier Aguirre quien también se encontraba con ellos en la mesa le dijo a La Volpe que le dijera a Peláez como David Faitelson en su momento (estúpido).

“Dile como a Faitelson” , exclamó el Vasco en medio de la discusión.

Después de eso, Ricardo La Volpe compartió el video y escribió: “La confianza es primero !!! Saludos a mi tocayo Ricardo”.

La confianza es primero !!! Saludos a mi tocayo Ricardo pic.twitter.com/3FTKfqQ2gF — Ricardo A La Volpe (@RicardoLaVolpeG) November 22, 2022

Ricardo La Volpe y las críticas en su contra

Ricardo La Volpe ha recibido críticas como técnico incluso por los propios futbolistas, fue Alexis Canelo, en entrevista al programa Asado Deportivo quien externó su sentir.

“Ricardo es quien sabe más, pero una cosa es saber y otra enseñar”, aseguró.

Incluso mencionó que su trato con los futbolistas no era el mejor: “Peca mucho en su trato con el futbolista, y eso ocasiones que el grupo a veces no esté muy a gusto con él”

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok