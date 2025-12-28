El 2025 marcó el adiós de varios deportistas que se retiraron del profesionalismo, tras redondear grandes carreras en sus respectivas disciplinas.
Desde Carlos Vela hasta John Cena, te detallamos a continuación la lista de deportistas que dijeron adiós en el 2025.
- Carlos Vela
- Andrés Guardado
- Héctor Moreno
- Jesús Corona
- Sergio Busquets
- Cleyton Kershaw
- John Cena
- Caroline García
- Terence Crawford
- Guido Pizarro
- Marcelo
- Mónica Ocampo
- Jordi Alba
Carlos Vela dice adiós a las canchas tras su paso por la MLS
El futbolista Carlos Vela anunció su retiro del futbol profesional en mayo de 2025, a los 36 años, después de una destacada carrera en Europa y la Selección Mexicana.
Andrés Guardado se retiró en el 2025 tras volver a la Liga MX
Andrés Guardado se retiró del fútbol profesional tras el Clausura 2025 de Liga MX, cerrando su carrera de 20 años, jugando con León. Su trayectoria incluye al Real Betis, PSV Eindhoven y el Atlas, además de una larga etapa en la Selección Mexicana.
Héctor Moreno dijo adiós al futbol en 2025 con la playera de Rayados
Rayados de Monterrey fue el último equipo de Héctor Moreno, quien se retiró tras el torneo de Apertura 2025.
Jesús Corona se retiró en el 2025 jugando ante Cruz Azul
Jesús Corona se retiró del futbol profesional a los 44 años en septiembre de 2025, culminando su carrera en un partido muy emotivo entre sus Xolos de Tijuana y Cruz Azul, tras más de 20 años en Primera División.
Cleyton Kershaw se retiró del beisbol con los Dodgers
Cleyton Kershaw, ganador de un MVP y tres premios Cy Young de la Liga Nacional, se retiró del beisbol en 2025 a los 37 años como parte de los bicampeones de la MLB, Los Ángeles Dodgers.
John Cena dio su lucha de retiro en el 2025 con WWE
John Cena se retiró de la lucha libre profesional con la WWE en diciembre de 2025, culminando su carrera de más de 20 años en un combate final contra Gunther en el evento “Saturday Night’s Main Event”.
Terence Crawford colgó los guantes de boxeo para retirarse del profesionalismo
El boxeador estadounidense Terence Crawford anunció su retiro del boxeo profesional en diciembre de 2025, a los 38 años, de forma invicta (42-0) y en la cima de su carrera, tras derrotar a Saúl “Canelo” Álvarez.
Mónica Ocampo se retiró del futbol femenil a los 38 años
Poco antes del inicio del Clausura 2026, la futbolista Mónica Ocampo anunció su retiro en diciembre de 2025, tras brillar con Pachuca en la Liga MX Femenil y con la Selección Mexicana.
Otros retiros de deportistas en el 2025
Los futbolistas Sergio Busquets, Marcelo, Jordi Alba y Guido Pizarro, además de la tenista Caroline García, también se retiraron del deporte en el 2025.