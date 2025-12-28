El 2025 marcó el adiós de varios deportistas que se retiraron del profesionalismo, tras redondear grandes carreras en sus respectivas disciplinas.

Desde Carlos Vela hasta John Cena, te detallamos a continuación la lista de deportistas que dijeron adiós en el 2025.

Carlos Vela

Andrés Guardado

Héctor Moreno

Jesús Corona

Sergio Busquets

Cleyton Kershaw

John Cena

Caroline García

Terence Crawford

Guido Pizarro

Marcelo

Mónica Ocampo

Jordi Alba

Carlos Vela dice adiós a las canchas tras su paso por la MLS

El futbolista Carlos Vela anunció su retiro del futbol profesional en mayo de 2025, a los 36 años, después de una destacada carrera en Europa y la Selección Mexicana.

Carlos Vela, el que no quiso ser el mejor futbolista mexicano de la historia ; anunció su retiro a los 36 años (Omar Martinez / Mexsport)

Andrés Guardado se retiró en el 2025 tras volver a la Liga MX

Andrés Guardado se retiró del fútbol profesional tras el Clausura 2025 de Liga MX, cerrando su carrera de 20 años, jugando con León. Su trayectoria incluye al Real Betis, PSV Eindhoven y el Atlas, además de una larga etapa en la Selección Mexicana.

Andrés Guardado regresa a Europa para una nueva aventura en su carrera (Adrian Macias / MEXSPORT)

Héctor Moreno dijo adiós al futbol en 2025 con la playera de Rayados

Rayados de Monterrey fue el último equipo de Héctor Moreno, quien se retiró tras el torneo de Apertura 2025.

Héctor Moreno anuncia su retiro del futbol; se va un campeón del mundo e histórico del futbol mexicano (Jesus Cisneros / Jesus Cisneros)

Jesús Corona se retiró en el 2025 jugando ante Cruz Azul

Jesús Corona se retiró del futbol profesional a los 44 años en septiembre de 2025, culminando su carrera en un partido muy emotivo entre sus Xolos de Tijuana y Cruz Azul, tras más de 20 años en Primera División.

Tijuana vs Cruz Azul en vivo: Sigue el partido de la Jornada 11 de la Liga MX; Jesús Corona se retira (Luis Fernando Toris / Luis Fernando Toris)

Cleyton Kershaw se retiró del beisbol con los Dodgers

Cleyton Kershaw, ganador de un MVP y tres premios Cy Young de la Liga Nacional, se retiró del beisbol en 2025 a los 37 años como parte de los bicampeones de la MLB, Los Ángeles Dodgers.

Se hizo oficial el retiro de Clayton Kershaw, quien al terminar la temporada dejará el beisbol (Godofredo A. Vásquez / AP)

John Cena dio su lucha de retiro en el 2025 con WWE

John Cena se retiró de la lucha libre profesional con la WWE en diciembre de 2025, culminando su carrera de más de 20 años en un combate final contra Gunther en el evento “Saturday Night’s Main Event”.

Lucha de retiro John Cena: A qué hora y dónde ver la última batalla de la leyenda de la WWE (JORGE MARTINEZ / JORGE MARTINEZ)

Terence Crawford colgó los guantes de boxeo para retirarse del profesionalismo

El boxeador estadounidense Terence Crawford anunció su retiro del boxeo profesional en diciembre de 2025, a los 38 años, de forma invicta (42-0) y en la cima de su carrera, tras derrotar a Saúl “Canelo” Álvarez.

Terence Crawford anuncia su retiro del boxeo a los 38 años; se despide con el triunfo ante Canelo Álvarez (Rick Scuteri / AP)

Mónica Ocampo se retiró del futbol femenil a los 38 años

Poco antes del inicio del Clausura 2026, la futbolista Mónica Ocampo anunció su retiro en diciembre de 2025, tras brillar con Pachuca en la Liga MX Femenil y con la Selección Mexicana.

Mónica Ocampo. (Javier Ramirez / Mexsport)

Otros retiros de deportistas en el 2025

Los futbolistas Sergio Busquets, Marcelo, Jordi Alba y Guido Pizarro, además de la tenista Caroline García, también se retiraron del deporte en el 2025.