Desirée Monsiváis saldría de Rayadas por problemas con Eva Espejo, la máxima artillera de la Liga MX Femenil dejó de ser titular y abandonaría el cuadro regio.

En los últimos partidos, Desirée Monsiváis dejó de ser titular en las rayadas y está prácticamente borrada del esquema de Eva Espejo.

Y es que, de acuerdo con medios locales la razón sería por diferencias entre la futbolista y la entrenadora; incluso una jugadora de Rayados quien prefirió quedarse en el anoniato dijo que al inicio del torneo Desirée le preguntó a Espejo si la iba a necesitar a lo que ella respondió que “no”.

Es por eso, que la goleadora histórica estaría buscando acomodo en otro club de la Liga MX o tal vez en otro país.

Desirée Monsiváis y su récord histórico

Desirée Monsiváis ostenta un récord histórico en la historia de la Liga MX Femenil, pues es la máxima goleadora con 119 anotaciones.

Desirée comenzó su carrera en el BIIK Kazygurt FC de Kazajistán antes de su llegada a la liga mexicana, incluso pudo tener la nacionalidad kazaja.

En ese sentido, si es que sale del cuadro regio de las Rayadas de Monterrey, uno de los equipos a los que podría ir sería al Celtic de Escocia, aunque aún no se ha hecho oficial.

Desirée Monsiváis y su faceta fuera de las canchas

Además de su increíble talento dentro de las canchas, Desirée Monsiváis tiene una profesión y es que es arquitecta.

Incluso, mencionó en entrevista con Mediotiempo que ha participado en pequeños proyectos y sige activa en su profesión.

‘Si en futbol hago bien las cosas, en arquitectura puedo hacerlo mejor’… El as bajo la manga, me catalogaban como buena jugadora y tal vez buena arquitecta, me empezaron a confiar proyectos pequeños, estoy con una construcción desde cero de una residencia en Saltillo”, dijo.

