México inaugurará el Mundial de la FIFA por sexta ocasión en la edición 2026, partidos en los que ha marcado solo dos goles. Juan Carreño y Rafael Márquez fueron los anotadores, con Nacho Trelles y Vasco Aguirre como entrenadores.

Esos goles no le han dado triunfos a México en partidos inaugurales de los Mundiales, así que ante Sudáfrica va por su primera victoria.

En el Mundial 2026 que inicia el 11 de junio, México va por más goles en partidos de inauguración.

Anotadores mexicanos en partidos de inauguración del Mundial:

Juan Carreño | Mundial 1930 ante Francia

Rafael Márquez | Mundial 2010 ante Sudáfrica

El primer gol de México en partidos inaugurales del Mundial

La primera vez que México inauguró un Mundial fue en la edición realizada en 1930 con Uruguay como país sede.

Juan Carreño Lara anotó el primer gol de México en la historia de las Copas del Mundo.

El tanto del Tri que dirigía Nacho Trelles ocurrió el 13 de julio de 1930 en el Estadio Pocitos, durante el partido inaugural ante Francia, anotando el descuento en la derrota mexicana por 1-4.

Mundial Uruguay 1930 | Juan Carreño anota el primer gol de México en un Mundial. Fue ante Francia.

Juan Carreño anotó gol para México en el Mundial de Uruguay 1930. 24/04/2014/ MEXSPORT/ (Juan Carreno 1930)

Rafael Márquez terminó con la sequía de gol inaugural para México en el Mundial

Con Javier Aguirre como entrenador en el Mundial de Sudáfrica 2010, Rafael Márquez acabó con la sequía goleadora del Tri en partidos de inauguración del torneo de la FIFA.

El defensa central rompió la racha el 11 de junio de 2010 en el Estadio Soccer City de Johannesburgo.

Rafael Márquez controló un centro en el área y definió con la pierna derecha al minuto 79 para rescatar el empate 1-1 definitivo ante la escuadra de Sudáfrica.

Mundial Sudáfrica 2010 | Rafael Márquez anota el segundo gol de México en un Mundial ante la selección sudafricana.

Rafael Márquez anotó a Sudáfrica en el Mundial 2010 (JORGE MARTINEZ / MEXSPORT)

Los partidos inaugurales del Mundial en los que México no anotó

Tres partidos que ha jugado México en la inauguración del Mundial de la FIFA, quedaron en blanco en el casillero de los goles aztecas.

A continuación los enlistamos: