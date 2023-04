La palabra traición ronda al comentarista deportivo David Failtelson en los últimos días, esto a propósito de su próxima participación en el programa de análisis Tercer Grado Deportivo que se transmitirá por la cadena Televisa, de la cual Faitelson ha sido un crítico constante.

David Failtelson, figura polémica que suele entrar en discusiones con todo tipo de personajes a través de su cuenta de Twitter, ya había tenido alguna sobre la traición con el también comentarista Damián Ruso Zamogilny.

En aquella ocasión, el argentino Damián Zamogilny le recriminó a David Failteson acerca de la manera en que cambia de opinión cuando habla sobre algún tema, reproche que el comentarista de ESPN respondió con firmeza.

“Mira Ruso Zamogilny. Respeto tu opinión. La valoró de quien viene. Si fuera Beckenbauer o Rafael Márquez me preocuparía, pero viene de ti...Por cierto, yo seré contradictorio, pero no me conocen como traidor en el futbol. ¿Le preguntamos a El Chelis?”, escribió David Failtelson.

El Chelis también respondió

Referencia en la que el ex técnico José Luis Sánchez Solá, mejor conocido como El Chelis salió raspado, aunque tampoco guardo silencio. “Yo solo digo: a mi Rus Zamogilny nunca me traicionó y lo he dicho en público y en privado. Un gran profesional y defensor de sus ideas”, señaló.

La acusación de traición a la que se refería David Failteson, era porque Damián Zamogilny, quien era auxiliar técnico del Chelis en el Puebla, se quedó al frente del equipo cuando el técnico mexicano fue despedido por la directiva poblana.

¿En qué programa participará David Failtelson?

Tercer Grado Deportivo es el programa en el que participará David Failtelson al lado de otro comentaristas como André Marín, Javier Alarcón y Alberto Lati.

En las redes sociales acusaron de traidor a David Failtelson, comentarista de ESPN por unirse al proyecto. Por lo que decidió compartir un video a través de su cuenta de Twitter para aclarar que Televisa no le pagará, sino que fue un acuerdo al que llegaron con la empresa en la que labora.

