Damián Zamogilny, exfutbolista que ahora trabaja en TUDN como analista, explotó en contra de Eduardo Trelles, ex comentarista de esa televisora quien se burló de que TV Azteca los superó en rating en el duelo de Selección Mexicana.

“Nada cambia”, escribió Eduardo Trelles, adornando las cifras donde se declara a TV Azteca vencedor de la transmisión del juego que el Tri sostuvo este miércoles ante Guatemala.

Damián Zamogilny explotó contra Eduardo Trelles, excomentarista de Televisa Deportes/TUDN, quien se burló de la derrota de la televisora ante TV Azteca.

Ante el posteo donde Trelles puso: “Nada cambia”, el exfutbolista argentino respondió: ¿No puedes respetar ni un poquito el trabajo de tus antiguos compañeros @eduardotrelles? No se puede ser tan venenoso… Espero que te vaya bien”.

Eduardo Trelles no ha contestado, hasta el momento, los comentarios del exfutbolista, pero sus seguidores lo hicieron provocando que se extendiera en sus posteos.

En los posteriores comentarios de Damián Zamogilny sobre la burla sarcástica de Eduardo Trelles a la derrota de TUDN a manos de TV Azteca, el comentarista comenzó a rebelar que no era muy profesional en su trabajo.

“Son sus antiguos compañeros, no me parece actitud de una buena persona. Mejor que cuente cuando se sentaba en las mesas de análisis y no conocía ni los nombres de los jugadores o hablaba de los equipos sin ver los partidos. Desastre”.

Eduardo Trelles trabajó por más de 30 años como comentarista y analista en Televisa, hasta que en el 2019, fue despedido.

Zamogilny le siguió reclamando por minimizar el trabajo de sus excompañeros: “Uno como compañero no tiene nada que ver en esas decisiones (despido). En las empresas como en los equipos no puedes culpar a tus compañeros de los cambios. Hay que aceptarlo y punto. A lo que sigue”.

Finalizó el exfutbolista, tachando al comentarista de “viejito resentido”.

“Yo no sé que le pase, si está resentido, está enojado o está simplemente viejito. Solo sé que una mejor persona se hubiera alegrado por escuchar a Raúl Sarmiento narrar otra vez un partido de Selección. Lo demás, ¿para que comentarlo?”.