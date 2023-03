Chelís tundió a los técnicos mexicanos que dirigen en la Liga MX, pues aseguró que no han aprovechado bien las oportunidades que se les presentan.

Y es que, el comentarista aseguró que él es partidario de que cada vez haya más estrategas mexicanos en nuestra liga, pero reconoció que muchos no la han aprovechado bien.

“Yo soy gran defensor de los técnicos mexicanos, que les den oportunidad y ya que se las dan, aprovéchenla babosos”, aseguró Chelís.

Pues el desempeño de los técnicos mexicanos en la Liga MX en el reciente torneo, no ha sido el mejor, es por eso que el comentarista sacó a relucir su desilusión y molestia.

Cabe recordar, que uno de los técnicos más criticados en las últimas horas, fue Rafael Puente Jr. quien ha tenido una efectividad muy baja y solo suma 3 victorias a lo largo de su estancia en Club Pumas.

Chelís pide oportunidad para volver a dirigir

Chelís, quien ahora es comentarista en ESPN, aceptó que le gustaría volver a dirigir algún equipo, i ncluso ha tocado las puertas pero no ha tenido éxito en el camino.

Incluso, confesó que su propio hijo fue el que lo rechazó en un equipo de España, pues aseguró que no lo aceptó de auxiliar técnico.

“También sientes que el tiempo pasa y vas perdiendo cierto touch, me fui con Isidro, que es mi hijo, que dirige a un equipo de la sexta división de España, pedí chance y me mandó al carajo, no me aceptó de su auxiliar y entonces ahí te das cuenta que desnudo te ves al espejo y ves que tu infancia se aleja”, dijo.

Chelís y su carrera como DT

La última vez que Chelís dirigió a un equipo, fue a La Franja del Club Puebla en 2019 y de ahí se alejó de las canchas para dedicarse de lleno a estar frente a una pantalla en ESPN.

