David Faitelson arremete contra Canelo Álvarez; pelea con boxeadores como Jorge Kahwagi, dice.

El periodista, David Faitelson es probablemente uno de los personajes más críticos con Canelo Álvarez.

Aunque el pugilista tapatío ha ganado prácticamente todo, no logra convencer a Faitelson pues afirma que sus rivales no tienen calidad.

“Los rivales de Canelo tienen que ser mejores porque no podemos engañar a los aficionados y mucho menos en un deporte en el que México ha tenido figuras legendarias”, dijo en entrevista con el Escorpión Dorado

Por otro lado, reconoció sus cualidades pero no quitó el dedo del renglón para seguir diciendo que no es suficiente : “Es un gran boxeador, es disciplinado.

“Suele tomar a jodidos a viejitos, Tyson ya está en edad para que lo enfrente el Canelo”, sentenció Faitelson.

Canelo Álvarez (@canelo/Instagram )

Canelo Álvarez y su próxima pelea

Canelo Álvarez enfrentará al ruso Dmitry Bivol por una jugosa cantidad y es que no es un secreto que es uno de los atletas más rentables de la actualidad.

Su próximo rival, es el poseedor del cinturón semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y el mismo Canelo aseguró que es un reto porque tiene que aumentar de peso.

Estoy muy feliz por tener esta pelea contra Dmitry Bivol”, dijo Saúl. “Es otro gran reto para mí, para mi carrera, especialmente porque tengo que subir de peso y enfrentar a un gran campeón, como lo es Bivol”, dijo.

Canelo Álvarez (AL BELLO / Getty Images via AFP)

Canelo Álvarez uno de los mejores del momento

Canelo Álvarez se posiciona como uno de los mejores peleadores del momento y se ha ganado el respeto de muchos.

Incluyendo, al campeón de UFC, Kamaru Usman quién aseguró tener miedo de enfrentar la tapatío.

“Quiero ponerme a prueba de esa manera y quiero tener ese miedo nuevamente. No quiero decir que no tengo miedo cuando peleo con estos muchachos, tengo miedo. Pero entrar allí con ese tipo (Canelo), da miedo”, dijo.