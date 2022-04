Kamaru Usman, campeón de UFC admite que tendría miedo de enfrentar al pugilista mexicano, Canelo Álvarez.

Sin duda, Canelo Álvarez se ha convertido en uno de los mejores boxeadores de la actualidad y no es una sorpresa que intimide a sus rivales.

En ese sentido, Kamaru Usman, campeón de peso wélter, dejó claro el respeto y admiración que tiene por el tapatío quien ha mostrado el poder de sus puños en sus combates.

“Esto es algo que me encantaría hacer. Quiero ponerme a prueba de esa manera y quiero tener ese miedo nuevamente. No quiero decir que no tengo miedo cuando peleo con estos muchachos, tengo miedo. Pero entrar allí con ese tipo (Canelo), da miedo. Y definitivamente prospero en esas situaciones”.

Canelo Álvarez (@canelo/Instagram )

Canelo Álvarez y su próxima pelea

Canelo Álvarez se enfrentará al ruso Dmitry Bivol en Las Vegas el próximo 7 de mayo. Sin embargo, el tapatío sabe que será un gran reto pues tiene que aumentar de peso.

“Estoy muy feliz por tener esta pelea contra Dmitry Bivol”, dijo Saúl. “Es otro gran reto para mí, para mi carrera, especialmente porque tengo que subir de peso y enfrentar a un gran campeón, como lo es Bivol”.

El tapatío ganará una gran cantidad de dinero en su pelea que está planeada para llevarse a cabo en Las Vegas los meses siguientes.

El tapatío ganará miles de millones de pesos, pues se estima que su enfrentamiento contra el ruso le garantizará 1730 millones de pesos.

Canelo Álvarez y las comparaciones con Julio César Chávez

Canelo ha dejado claro en varias ocasiones, que él quiere hacer su propia historia y seguir su camino, pues siempre respetará el legado de Julio César Chávez.

Por su parte, Julio César Chávez aseguró que nadie le quitará su poderío y siempre será el mejor.

“El mejor siempre voy a ser yo. Por más campeonatos que gane Canelo, él va a ser su historia, pero siempre el mejor campeón mexicano voy a ser yo “, dijo a Eduardo Lamazón.