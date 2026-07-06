Portugal y España se enfrentarán en los octavos de final del Mundial 2026 con el duelo generacional entre Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal, tras el cual, solo uno avanzará a los cuartos de final.

El Estadio de Dallas recibirá a una caravana de estrellas encabezadas por Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal, dos jugadores alejados en edad por más de 20 años de diferencia, pero con el mismo brillo actual en la cancha.

Cristiano Ronaldo lidera a Portugal en el Mundial 2026 (Sammy Kogan / Sammy Kogan/The Canadian Press v)

Duelo en la cumbre por el pase a los cuartos de final del Mundial 2026

Cristiano Ronaldo, con 41 años, ante Lamine Yamal de apenas 18 años, un duelo inesperado entre dos estrellas generacionales en el Mundial 2026.

Cuando Cristiano debutó en los Mundiales (2006), Lamine ni siquiera había nacido.

Al anotar en la ronda previa, CR7 se convirtió en el goleador más longevo en fases de eliminación directa de la Copa del Mundo, y suma 4 tantos en lo que va del torneo.

Lamine Yamal promedia 12 regates por partido, la cifra más alta en un Mundial desde 1998. Además, España ha ganado todos los partidos oficiales donde él ha sido titular.

Lamine Yamal y España quieren seguir en el Mundial 2026 (Mike Stewart / AP Photo/Mike Stewart)

Una revancha para Lamine Yamal vs Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal se enfrentaron en la final de la UEFA Nations League 2025, y Portugal derrotó a España en penales tras empatar 2-2 en el tiempo regular.

Cristiano Ronaldo marcó un gol, mientras que Yamal se quedó sin registrar anotaciones ni asistencias, por lo que el duelo de este lunes representa una revancha para el delantero español.

Por el pase a cuartos de final para acercarse al título

El ganador de Portugal vs España se medirá en los cuartos de final contra el vencedor del partido entre Estados Unidos y Bélgica, en el Mundial 2026.

España llega con paso firme tras golear 3-0 a Austria en los dieciseisavos de final. Portugal avanzó tras vencer a Croacia por 2-1 con un gol en el minuto 94