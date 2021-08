México.- Luego de los rumores que lo vinculaban de vuelta en el Real Madrid, Cristiano Ronaldo decidió pronunciarse en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Cristiano Ronaldo dijo que, pese a estar concentrado a tope en su trabajo , se vio en la necesidad de expresarse.

Y es que en las últimas horas su nombre fue asociado con diversos equipos como Real Madrid, PSG, Manchester City y Manchester United.

En sintonía con el tuit de Carlo Ancelotti que descartó su vuelta al Real Madrid, Cristiano Ronaldo aseveró en su mensaje que su historia en dicho club había llegado a su fin.

No sin antes ofrecerle su respeto a la afición del Real Madrid, la cual, confía, lo tendrá en su recuerdo por siempre.

Cabe señalar que Cristiano Ronaldo todavía tiene un año de contrato con la Juventus, sin embargo, medios españoles lo ubicaron de vuelta en la Casa Blanca .

“Mi historia en el Madrid ya está escrita. En palabras y estadísticas, así como también títulos. Pueden verlo en el museo del Santiago Bernabéu. Igualmente, en la mente de todos los fanáticos del club. Sé que la afición del Madrid me seguirá teniendo en el corazón y yo los tendré en el mío”

Por el tono de su comunicado se puede inferir que Cristiano Ronaldo honrará el contrato que tiene con la Juventus.

No obstante, a lo largo de su nada corto mensaje, el portugués no mencionó a la Juventus ni los objetivos que se trazó para el presente ciclo.

Se especula que CR7 estaría un año más en Italia para luego irse en calidad de agente libre a un nuevo desafío en Europa o a un futbol no tan demandante como es la MLS.

“Ha habido noticias e historias frecuentes que me asocian con varios clubes en muchas ligas diferentes, sin que nadie se preocupe nunca por tratar de descubrir la verdad real. Estoy rompiendo mi silencio ahora para decir que no puedo permitir que la gente siga utilizando mi nombre. Me mantengo enfocado en mi carrera y en mi trabajo, comprometido y preparado para todos los desafíos que tengo que enfrentar. ¿Todo lo demás? Todo lo demás son sólo palabras”

Cristiano Ronaldo