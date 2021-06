Cristiano Ronaldo se ha convertido en uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol.

Pero… ¿cómo logró eso? Claro que mucha disciplina y constancia, de hecho el ex preparador físico del “Bicho” en el Manchester United, Mick Clegg, habló al respecto.

Cristiano Ronaldo se escondía para entrenar solo y que sus compañeros no vieran si cometía errores.

“En Carrington (el campo de entrenamiento del Man U.), había una colina en la parte de atrás, justo lejos del campo de entrenamiento, y solía ir detrás de la colina y entrenar por su cuenta. “Y le pregunté sobre esa vez, me dijo: Bueno, ya sabes, no hay nadie ahí, así que no tengo que preocuparme si hago una habilidad mal o algo así, puedo practicarla y nadie me está mirando”

Mick Clegg