Cristiano Ronaldo habría salido en su avión privado, Bombardier Global Express de Arabia Saudita después de que bombas impactaron en la embajada de Estados Unidos en Riad.

Cristiano Ronaldo y sus acompañantes habrían viajado casi siete horas con destino en Madrid, España.

Cristiano Ronaldo habría aterrizado en Madrid en su avión privado

El avión con Cristiano Ronaldo a bordo, partió desde Riad alrededor de las 8 de la noche y aterrizó en Madrid a la 1:32 de la madrugada.

Según datos de Flightradar24 citados por Mundo Deportivo, el itinerario atravesó Egipto y el mar Mediterráneo antes de llegar a la capital española.

¿Por qué habría salido Cristiano Ronaldo de Arabia Saudita?

El bombardeo a la embajada de Estados Unidos en Riad, habría sido la causa por la que Cristiano Ronaldo habría salido de Arabia Saudita en su avión.

De acuerdo a los mapas de seguimiento aéreo en tiempo real, CR7 habría volado de urgencia hacia España.

Dos ataques con aviones no tripulados tuvieron como objetivo la sede diplomática estadounidense en el país durante la noche, según los medios estatales iraníes.

Sin confirmación oficial acerca de la salida de CR7 de Arabia Saudita

Hasta el momento no hay una versión oficial de Cristiano Ronaldo o su equipo, que confirme su salida de Arabia Saudita.

Cabe recordar que Cristiano Ronaldo fue reportado con molestias que lo obligarían a dejar de jugar, situación que podría favorecer su salida de Arabia Saudita durante algunas semanas.

Cristiano Ronaldo tiene contrato vigente en Arabia Saudita, pero de cara al Mundial 2026 se habla con insistencia la posibilidad de que fiche por la MLS.