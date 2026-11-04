Borussia Dortmund vs Real Betis se midieron el miércoles 4 de noviembre en la Jornada 4 de la Champions League, con resultado de 2-1.

Nueve partidos se jugaron en el cierre de la Jornada 4 de la Champions League, y uno de ellos enfrentó al Borussia Dortmund vs Real Betis.

Ahora, Borussia Dortmund suma 9 puntos y es el lugar 12 de la fase de liga; mientras que Real Betis se ubica en el onceavo lugar con 9 unidades logradas.

Marcador del partido: Borussia Dortmund 2-1 Real Betis.

Borussia Dortmund vs Real Betis: así se definió el partido de la Champions League

El partido Borussia Dortmund vs Real Betis, corresponde a la Jornada 4 de la Champions League.

Así fueron los goles del partido Borussia Dortmund vs Real Betis:

Minuto 49: Gol de Fabio Silva (Borussia Dortmund)

Minuto 67: Gol de Aitor Ruibal (Real Betis)

Minuto 72: Gol de Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund)

¿Cuándo vuelven a jugar Borussia Dortmund y Real Betis en la Champions League?

Borussia Dortmund y Real Betis regresarán a jugar en la Jornada 5 de la Champions League, que inicia el martes 24 de noviembre.

Borussia Dortmund visita al Arsenal el 24 de noviembre, mientras que Real Betis enfrenta al Slovan Bratislava el 24 del mismo mes.