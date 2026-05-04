Sebastián Cáceres, jugador del América está en duda para el partido de vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX debido a que sufrió una conmoción cerebral en el encuentro en el Estadio Banorte.

En la cédula arbitral del partido América vs Pumas incluso se marcó como protocolo de conmoción, razón por la que las Águilas tuvieron disponible un sexto cambio durante el juego para cambiar a Sebastián Cáceres.

¿Sebastián Cáceres se perderá la vuelta contra Pumas?

Luego de la lesión durante el partido América vs Pumas, el conjunto de Coapa informó que Sebastián Cáceres sufrió un trauma directo en cara, lo que derivó en una conmoción y fractura del arco cigomático y trauma ocular.

“Nuestro jugador recibió el tratamiento indicado por médicos de tres especialidades que realizaron una valoración integral. Su recuperación será de acuerdo a evolución”, dice el comunicado del América.

Sebastián Cáceres está en duda para la vuelta ante Pumas en los cuartos de final de la Liga MX. (captura)

Sebastián Cáceres no puede realizar actividad física durante 24 a 48 horas. Posteriormente, podrá tener ejercicios aeróbicos ligeros, además de trabajos específicos para su recuperación, sin cargas de entrenamiento ni contacto.

Sebastián Cáceres tiene otra posible lesión

El DT del América, André Jardine, también dijo en conferencia de prensa que Sebastián Cáceres tiene una posible fractura en el rostro, sin embargo, indicó que podría utilizar una máscara de protección.

Sebastián Cáceres está en duda para la vuelta ante Pumas en los cuartos de final de la Liga MX. (Carlos Ramirez / MEXSPORT)

Pese a ello, todo dependerá de los estudios que le realicen al futbolista del América para conocer si podrá jugar el partido de vuelta contra Pumas o si se perderá uno de los juegos más importantes de los azulcremas en la Liga MX.