El partido de Pumas contra América para la vuelta de de cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX ya cuenta con los boletos agotados.

“Los boletos para el juego de vuelta de Cuartos de Final se han agotado. Gracias a nuestra afición, son la mejor del país. Este domingo retumbará con todo el Goya en Ciudad Universitaria. ¡Vamos juntos por el pase a la Semifinal!”, fue el mensaje de Pumas mientras espera la resolución sobre su queja por alineación indebida de América.

Pumas anunció boletos agotados para el juego vs América. (captura)

Pumas tiene ventaja para el partido de vuelta vs América en cuartos de final

Pumas llegará con dos ventajas para el juego contra América en el Estadio Olímpico Universitario, pues pese a que quedaron 3-3, el club universitario cuenta con la posición en la tabla a su favor, ya que terminaron como líderes del Clausura 2026.

Asimismo, Pumas tendrá a toda su afición a su favor, pues gracias a que los boletos están agotados, los universitarios tendrán todo para ganarle al América, quienes podrían llegar motivadas tras el empate en el Estadio Banorte.

Cabe mencionar que el boleto más barato para el partido en Ciudad Universitaria tenía un costo de 270 pesos mexicanos y el más caro se encontraba hasta en 930 pesos mexicanos.

¿Cuándo es el partido de vuelta de los cuartos de final Pumas vs América?

El partido Pumas vs América se llevará a cabo el domingo 10 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario.

El duelo entre Pumas y América se jugará en punto de las 19:15 horas, tiempo del centro de México.