El Comité Olímpico Internacional (COI) desconocía la presencia de Gianni Infantino, presidente de la FIFA y uno de sus miembros, en la Junta de Paz convocada por Donald Trump.

Al respecto, la presidenta de COI, Kirsty Coventry, adelantó que la situación será revisada por el organismo a su cargo.

La presencia de Gianni Infantino en Junta de Paz de Trump

Gianni Infantino, presidente de la FIFA fue invitado en la reunión inaugural de la Junta de Paz convocada por Donald Trump.

El evento fue convocado por Trump con el objetivo de reconstruir la franja de Gaza después de dos años de guerra. Y en él, Infantino lució sonriente.

Portando una gorra roja en la que se leía “USA” y “45-47” apareció Gianni Infantino en el evento.

"No estaba al corriente de que uno de nuestros miembros del COI estaba en primera línea (...) Ahora que me han informado, vamos por supuesto a ver esto" Kirsty Coventry, presidenta del COI

La regla que habría roto Gianni Infantino en Junta de paz de Trump

Gianni Infantino es miembro del COI, al cual llegó haciendo un juramento que impone actuar de manera independiente a los intereses comerciales y políticos.

Estos parámetros están estrechamente relacionados a Carta Olímpica, la cual “es muy clara sobre qué se espera de sus miembros”, destacó la titular del COI, Kirsty Coventry.

En ese sentido, Coventry adelantó que, el COI se se mantendrá políticamente neutral respecto a la Junta de Paz convocada por Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA (Agencia A / AP)

La relación de Donald Trump y Gianni Infantino

Gianni Infantino y Donald Trump mantienen una relación cordial desde que el estadounidense regresó a la presidencia del país norteamericano.

Infantino otorgó en diciembre de 2025 el Premio FIFA de la Paz a Trump, decisión cuestionada públicamente y apegada al carácter de anfitrión del Mundial 2026 que tendrá Estados Unidos.