La World Wrestling Entertainment (WWE) anunció que traerá dos eventos que se transmitirán en vivo para todo el mundo desde México.

Durante el evento “La Noche de los Grandes” de Triple A, se reveló que la empresa de lucha libre, WWE, tendrá una gira en septiembre desde tierras mexicanas.

WWE grabará Raw y Smackdown en México

La WWE generó gran expectativa entre los aficionados mexicanos al anunciar su regreso a tierras aztecas con una gira que promete convertirse en uno de los momentos más importantes para la lucha libre en 2026.

Los programas de Raw y SmackDown se grabarán desde México para todo el mundo con las superestrellas más reconocidas como Cody Rhodes, Seth Rollins, Rey Mysterio, entre otros, y se llevarán a cabo el 11 y 14 de septiembre.

Asimismo, habrá dos live shows en Guadalajara y Monterrey el 9 y 10 de septiembre, respectivamente.

WWE Live Show | 9 de septiembre de 2026 | Guadalajara

WWE Live Show | 10 de septiembre de 2026 | Monterrey

Programa WWE SmackDown | 11 de septiembre de 2026 | Ciudad de México

Programa WWE Raw | 14 de septiembre de 2026 | Ciudad de México

WWE transmitirá dos programas en vivo desde México. (captura)

¿Cuándo salen los boletos a la venta para los programas de WWE en México?

Los aficionados que quieran asistir a los programas que WWE transmitirá desde México podrán adquirir sus entradas a partir del próximo 2 y 3 de junio con preventa exclusiva Banco Azteca.

Mientras que la venta general para los eventos de WWE en México iniciará el 5 de junio en la boletera SuperBoletos.