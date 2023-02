El Club Chivas recibió buenas noticias tras la terrible lesión de José Juan Macías, misma que lo mantendrá apartado de las canchas durante un largo periodo de tiempo debido a su gravedad.

Los médicos del Club Chivas descartaron la posibilidad de que José Juan Macías se vea mermado en sus capacidades atléticas por la rotura de ligamento anterior cruzado de su rodilla derecha.

Jaime Figueroa, doctor de Ciencias del Deporte del conjunto rojiblanco, habló con mucho optimismo luego de que se plantearan escenarios ‘obscuros’ para el delantero de 23 años de edad.

“No hay por qué no regrese al máximo nivel, hoy en día tenemos los medios y la tecnología para regresar a los jugadores a la cancha de juego, estamos con confianza al igual que el jugador, no veo por qué no regrese al 100 por ciento”, comentó Figueroa.

El Rebaño Sagrado buscará pasar el trago amargo que le ha dejado la baja de JJ Macías con una victoria ante el Club Pumas este sábado 18 de febrero en la Jornada 8 del Clausura 2023.

J.J. celebra un gol con el Rebaño (Mexsport)

Club Chivas: La ‘maldición’ que lo persigue durante el Clausura 2023

El Club Chivas está siendo perseguido por una ‘maldición’ durante el torneo Clausura 2023, misma que ya ha pasado factura por cinco futbolistas de la plantilla.

El Rebaño Sagrado comenzó con el pie izquierdo el certamen en curso de la Liga MX, y en la fecha dos de acciones, perdió a Alexis Vega para el resto de la temporada.

Después vino Isaac Brizuela y un problema que lo mantendrá alejado del terreno de juego hasta la Jornada 12, cuando se midan con el Club América en el Clásico de Clásicos.

A estos dos se le sumaron Fernando Beltrán, Pollo Briseño y recientemente José Juan Macías, convirtiendo a los dirigidos por Vjelko Paunovic en un auténtico hospital.

Alexis Vega salió lesionado ante el Atlético de San Luis. (Isaac Ortiz / MEXSPORT)

Club Chivas: Siguiente partido en el Clausura 2023

Jornada 8 Clausura 2023

Club Pumas vs Club Chivas

Sábado 18 de febrero a las 21:05 hrs.

Estadio Olímpico Universitario

A través de Canal 5, TUDN, Afizzionados y ViX+

