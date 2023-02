Henry Martín ya hizo historia en el Club América al estar en el top 10 de máximos goleadores del cuadro azulcrema.

Sin embargo, hace un año su rumbo no era el mismo, pues su bajo rendimiento hizo que perdiera la titularidad ante la sequía de gol que vivía.

Es por eso, que Henry Martín pensó en salir de las Águilas y fue ligado con Club Chivas. Finalmente no se dieron las cosas y se quedó, pero ahora las cosas son distintas y es un referente dentro del equipo, además de haber sido convocado con la Selección Mexicana para la Copa Mundial de Qatar 2022.

En ese sentido, el jugador aseguró que la mejor decisión que pudo tomar, fue la de permanecer en el equipo de Coapa.

“Nunca me ha gustado irme mal de ningún lugar, (si iba a Chivas) no me iba a sentir que fuera yo si tomaba esa decisión de irme, me iba a arrepentir toda mi carrera por haber tomado esa decisión y creo que lo hice perfecto”, dijo para Récord.

Henry Martín y su decisión de permanecer en el Club América

Henry Martín también confesó que fue difícil tomar la decisión de quedarse en el Club América pues la presión era mucho y hubiera sido más sencillo emprezar de cero en otro equipo

“Siendo sincero fue difícil la decisión, porque yo estaba mal, para mí hubiera sido muy fácil tomar la decisión más ligera que era irme, salirme de toda la presión, salir de toda la crítica e intentar levantar en otro lugar, tomar confianza en otro equipo y empezar de cero”, dijo.