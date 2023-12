Club América y Club León se enfrentaron en la final de ida y quedaron empatados 2- 2 , por lo que todo se definirá en el partido de vuelta en el Estadio Azteca.

Club América y Club León protagonizaron un emocionante choque en los cuartos de final del Apertura 2023, sin embargo ninguno de los 2 pudo obtener ventaja en el partido de ida, por lo que bajo las mismas condiciones buscarán avanzar a la siguiente etapa.

El Club América podría aprovechar su condición de local para imponerse ante el equipo de Esmeralda, que mostró mucha resistencia y efectividad en el ataque.

Cabe recordar, que las Águilas fueron líderes durante prácticamente toda la fase regular del Apertura 2023, por lo que se colocaron como uno de los favoritos para ganar el título.

Por su parte, La Fiera con todo y los altibajos que vivió avanzaron con paso firme a la liguilla en donde dieron un espectacular partido y le compitieron al Club América.

Nicolás Diente López (Ulises Naranjo / Ulises Naranjo)

Club América y Club León definirán todo en el partido de vuelta

Ahora, el Estadio Azteca será testigo de un emocionante choque entre el Club América y el Club León, ambos equipos irán en busca de su pase a las semifinales.

Sin duda alguna, no será un reto sencillo para ninguno de los 2, pues tienen bien trazado sus objetivos.

El encuentro se llevará a cabo este sábado y sin duda alguna es uno de los más esperados.

Partido: Club América vs. Club León

Sede: Estadio Azteca

Horario: 19:00 horas tiempo del centro de México

Transmisión: TUDN, Vix, Canal 5 y Afizzionados

André Jardine sobre el arbitraje

André Jardine, expresó su preocupación respecto al arbitraje en el próximo partido del Club América.

“Claro que sí (preocupa). Son factores que no controlas. Yo trato siempre de enfocarme en lo que controlamos. Ahí es el equipo, el entrenamiento, la estrategia, la alineación. En todo lo que me compete estoy enfocado, pero una mala decisión arbitral coloca esto en riesgo, los árbitros lo saben y se enfocan en acertar, su trabajo es hacer bien las cosas, no cometen errores porque quieren”, dijo.

