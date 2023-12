Contrario a lo que se pudiera creer, André Jardine, técnico del Club América, está preocupado por el arbitraje en el próximo partido contra Club León.

Y es que, en conferencia de prensa André Jardine mostró su preocupación por esos factores que no controla, como los criterios de los árbitros.

Para muchos fans y expertos, el arbitraje generalmente beneficia al Club América, pero al parecer al interior del equipo no piensan lo mismo.

El estratega aseguró que una mala decisión podría cambiar el rumbo del equipo, por lo que su trabajo es enfocarse y hacer lo mejor que pueda y lo que sí esté en sus manos.

“Claro que sí (preocupa). Son factores que no controlas. Yo trato siempre de enfocarme en lo que controlamos. Ahí es el equipo, el entrenamiento, la estrategia, la alineación. En todo lo que me compete estoy enfocado, peri una mala decisión arbitral coloca esto en riesgo, los árbitros lo saben y se enfocan en acertar, su trabajo es hacer bien las cosas, no cometen errores porque quieren”, dijo.

Club América (Ulises Naranjo / Ulises Naranjo)

André Jardine hace un llamado a los árbitros

Por otro lado, André Jardine dijo que lo que querían era que los árbitros hicieran su trabajo de la mejor manera posible.

El técnico del Club América, aseguró que está mucho en juego, y por lo que no es momento de que el equipo salga perjudicado. Cabe recordar, que fueron líderes casi todo el torne o y son grandes favoritos para llevarse el título.

“Lo que nosotros queremos es que hagan su trabajo de la mejor forma posible, lo más concentrado posible, que no sientan presión para hacer su trabajo de la mejor forma posible porque es mucho lo que está en juego, una campaña linda que hacemos y al final queremos solamente la justicia y que no nos sintamos perjudicados en un partido tan importante como este”, sentenció.

Club América y su próximo partido

Cabe recordar, que el Club América ya enfrentó su primer partido de los cuartos de final, cuando enfrentó a Club León.

El encuentró quedó empatado 2-2, por lo que todo se definirá en la vuelta en el Estadio Azteca, el encuentro se jugará este sábado.

Partido: Club América vs Club León.

Sede: Estadio Azteca.

Horario: 19:00 horas tiempo del centro de México.

Árbitro: Fernando Guerrero.

