Claudio Suárez recordó un serio de problema que tuvo cuando dio el salto del Club Pumas al Club Chivas y que tuvo que ver con el narco .

El Emperador Claudio Suárez, surgido del equipo universitario, pasó al Club Chivas en 1996, a petición de Ricardo Ferretti, quien acababa de tomar el cargo como director técnico del Rebaño.

Pero cuando se cambió de la ciudad de México a Guadalajara, sufrió una de sus peores experiencias.

En un programa de Youtube, conducido por el exboxeador Erick Morales, Claudio Suárez recordó: “Renté una casa sin preguntar quiénes eran las dueños, primer error”.

Lo que vino después, fue peor: “Una noche llegó el ejército y tiró las puertas para aprehender a los que vivían antes ahí. Yo con mi esposa y dos hijos, no sabía que hacer”.

Confundieron a Claudio Suárez con un narcotraficante.

Claudio Suárez, ex jugador de equipos como el Club Pumas, Club Chivas y Club Tigres, recordó cuando fue confundido con un narcotraficante, recién llegado a Guadalajara.

El zaguero rentó una casa sin sabre quiénes eran los dueños. A los pocos días llegó el ejército y realizó una redada, pensando en que encontraría a los antiguos propietarios.

“Me fui a la ciudad de México porque no quería saber nada de Guadalajara, También le hablé a Bora (Milutinovic, en ese entonces técnico de la Selección Mexicana) y le dije que ya no me convocara, no quería saber nada”, mencionó el tres veces mundialista por el Tricolor.

Todo se solucionó cuando recibió una llamada de la Presidencia de la República, “explicándomelo todo, ahí me tranquilicé y todo siguió adelante”.

La carrera de Claudio Suárez

Claudio Suárez, hoy comentarista de una cadena de los Estados Unidos, tuvo una larga carrera en el balompié.

Jugó en equipos como el Club Pumas, Club Chivas y Club Tigres; en la MLS estuvo algunos años en el fallido proyecto, Chivas USA.

Con la Selección Mexicana jugó de 1992 al 2006, estando en tres Copas del Mundo: 1994, 1998 y 2006.

Fue subcampeón de la Copa América de 1993 y de Copa Oro de 1993, 1996 y 1998.

Además se coronó con el Tricolor en la Copa Confederaciones de 1999.

Claudio Suárez es el segundo jugador que más ocasiones ha vestido la casaca de la Selección Mexicana con 177 apariciones, dos por debajo de Andrés Guardado, quien tiene 179.

