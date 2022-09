Ricardo Tuca Ferretti, quien junto a Ignacio Trelles es el máximo ganador de torneos de Liga MX como director técnico, es conocido por su gran temperamento.

Largas son las anécdotas e historias acerca de los gritos, regaños y berrinches que ha tenido el Tuca Ferretti contra sus jugadores en entrenamientos, en partido y hasta en conferencias de prensa con los reporteros.

Ricardo Ferretti no perdona a nadie, sea un jugador consolidado o un novato, como el caso de Emmanuel Cerda, a quien, según el jugador, le mentó la madre hasta en 20 ocasiones.

Así lo recordó el propio jugador, hoy de 35 años, en el canal de YouTube, Obra del Deporte.

‘Tuca’ Ferretti (Mexsport)

Las múltiples mentadas del Tuca Ferretti a Emmanuel Cerda

Emmanuel Cerda, que inició su carrera en el Club Tigres en 2005, recordó cómo en su primer entrenamiento, a los 15 años de edad, el Tuca Ferretti le mentó la madre en repetidas ocasiones.

En su primera práctica con los Tigres, indicó, “me mandaron llamar de los equipos menores, porque les faltaba un delantero. En ese equipo estaba Claudio (Suárez), el portero Gustavo Sedano, entre otros”.

Confesó que estaba muy nervioso, “nadie me decía nada. Cuando inició el interescuadras, el Tuca se me acercó y lo único que me dijo fue: ‘no te le despegues a Claudio Suárez’”.

Todo iba bien, “hasta que Claudio en una jugada sale jugando, llega hasta la media cancha, manda una pelota y casi termina en gol. Ahí fue el acabose”.

Ricardo Ferretti paró el entrenamiento y se acercó al joven Cerda furioso… “Me dijo con voz calmada: ‘¿Sabes quién es Claudio Suárez?’. Le dije que sí, y lo señalé. Y ahí comenzó a mentarme la madre como veinte veces. Me humilló, me basureó. No me asusté, ya había tenido técnicos así, lo que me dolió fue que los demás se burlaban”.

Emmanuel Cerda aprendió la lección. “A partir de ese momento, no dejé a Claudio para nada. Hubo un momento en que me dijo: ‘ya no te va a decir nada, déjame’ y le contesté: ‘no, a mí no me vuelve a gritar’”.

En la siguiente jugada: “Le quité el balón a Claudio que quería volver a salir jugando y metí gol. El Tuca se me acercó y me dijo: ‘ya vez chamaco pendejo, hazme caso’. Al otro día me volvió a llamar”.

Tuca Ferretti con el Club Tigres

Ricardo Tuca Ferretti estuvo en el Club Tigres en tres etapas, en las que ganó cinco títulos de Liga, una Copa MX y una Liga de Campeones de la Concacaf, quedando como subcampeón en el Mundial de Clubes del 2021 .

Ricardo Ferretti dejó el equipo en el 2020, después de diez años en el cargo. Dirigió a los Bravos de Juárez al siguiente torneo, pero actualmente se encuentra desempleado pensando en el retiro.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok