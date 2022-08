Si hay alguien que puede ser considerado una voz autorizada para hablar de la Selección Mexicana, ese es Claudio Suárez.

El ex jugador mexicano que marcó una época cuando estaba como activo ha criticado duramente a la Selección Mexicana de Garardo Martino, a pocos meses de que inicie la Copa del Mundo de Qatar 2022.

En entrevista con Abraham Guerrero, el ex jugador habló de su perspectiva para la Selección Mexicana en la siguiente Copa Mundial de Futbol de la FIFA Qatar 2022.

¿Qué dijo Claudio Suárez sobre la Selección Mexicana?

El ex futbolista Claudio Suárez no dudó en tundir a la Selección Mexicana de Gerardo Martino.

Suárez explicó que no ha sido del todo correcto el proceso del argentino en el tricolor y no se explica algunas situaciones, como el que sean convocados jugadores que no son titulares en sus clubes.

“El funcionamiento de la Selección Mexicana ha sido criticado y me incluyo en esas críticas”, dijo Suárez.

“Hay llamados del Tata Martino de jugadores que ni siquiera son titulares en sus equipos”, destacó en la entrevista.

Eso sí, fue contundente al expresar que la Selección Mexicana: “No está para pasar a la siguiente fase en el Mundial”.

Claudio Suárez ve ante la Selección de Polonia el partido clave de la Selección Mexicana en Qatar 2022

Claudio Suárez expresó que el partido clave de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de Futbol de la FIFA Qatar 2022 será ante la Selección de Polonia.

“Con Polonia es el partido clave; yo lo veo como el más parejo del grupo para la Selección Mexicana”, apuntó el ex seleccionado nacional.

Claudio Suárez considera que debería ser convocado Chicharito Hernández

Claudio Suárez aseguró que Chicharito Hernández debería de ir a la Copa Mundial de Qatar 2022.

“Yo sí llamaría al Chicharito, lo ha hecho bien en la MLS y es el máximo goleador de la Selección; esto parece ya entonces que es personal”, añadió.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok