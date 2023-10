César Huerta ve que la llegada de Chucky Lozano le podría quitar minutos de juegos en la Selección Mexicana.

Para los juegos ante Alemania y Ghana a celebrarse el sábado 14 y el martes 17 en los Estados Unidos, Jaime Lozano mandó a llamar al Chucky, jugador del PSV Eindhoven y uno de los puntales de la Selección Mexicana en los últimos años.

Y esto le puede restar minutos a la nueva sensación del equipo y del Club Pumas, el Chino Huerta, ya que ambos juegan por las bandas.

Ante estos cuestionamientos, el Chino Huerta le pone buena cara, porque sabe que la competencia en todos los sentidos hará que el equipo suba de nivel.

“Chucky es de los muchos jugadores que tenemos que compiten en el alto nivel, que compiten en la máxima del futbol, y hay que aprenderles, exprimirles y también hay que competir, no queda otra”, dijo durante un entrenamiento de la Selección Mexicana en Charlotte.

No le tiene miedo a la competencia, al cara a cara con el Chucky Lozano: “Quien esté mejor, va a jugar. Sé que tengo buena competencia enfrente y si él crece, yo voy a crecer”.

El Chino Huerta cumple sus sueños

Después de muchos años buscando la estabilidad futbolística en equipos como el Club Chivas y el Mazatlán FC , el Chino Huerta encontró en el Club Pumas el lugar donde cumplir con sus sueños.

Y lo está disfrutando hasta el momento.

“Disfruto la evolución que estoy teniendo. El trabajo me va guiando por el buen camino y debo de seguir así”, mencionó el atacante de 22 años.

Agregó el Chino Huerta que la “perseveración que he tenido, todo el trabajo que he hecho no se había reflejado, pero el tiempo pone todo en su lugar. Hay que perseverar y ahora lo disfruto”.

No se desesperó en el pasado: “No era mi momento, ahora me llega en la mejor forma física y mental y esa fue la clave para que pudiera brillar. Además me tocó la suerte que llegara Jimmy (Lozano a la Selección Mexicana), y tomo se mezcló”.

Chino Huerta (Adrian Macias / MEXSPORT)

Los números del Chino Huerta en la temporada

El Chino Huerta vive el mejor momento futbolístico de su carrera.

Con el Club Pumas ha logrado establecerse como el gran titular y lo ha reflejado en la cancha, ya que en once juegos disputados durante el torneo de Apertura 2023 de la Liga MX, ha marcado siete goles.

En la Selección Mexicana en apenas dos juegos que tiene, ha anotado un gol.

