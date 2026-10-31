Chivas vs Atlante chocan en la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 3-1 en el Estadio Akron. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Chivas vs Atlante: Pronóstico del partido de la Jornada 15 de la Liga MX
Chivas 3-1 Atlante es el pronóstico en el partido de la Jornada 15 de de la Liga MX.
Pronóstico: <b>Chivas 3-1 Atlante</b>
Chivas vs Atlante: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 15 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Chivas vs Atlante, en la Jornada 15 de Liga MX en su Apertura 2026.
Chivas
- Portero: Raúl Rangel
- Defensas: Leonel Calderón, Diego Campillo, Luis Rey, Daniel Aguirre y Richard Ledezma
- Mediocampistas: Rubén González, Jordan Carrillo y Efraín Álvarez
- Delanteros: Roberto Alvarado y Ricardo Marín
- Portero: Óscar Jiménez
- Defensas: Edgar Jiménez, Walter Portales, Aaron Quirós, Eduardo Tercero y Nico Carrera
- Mediocampistas: Martín Sarrafiore, Eugenio Pizzuto y Jhojan Julio
- Delanteros: Luis Puente y Luis Calzadilla
Chivas vs Atlante: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 15 de Liga MX
Chivas vs Atlante juegan en la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX. Sábado 31 de octubre a las 19:07 horas por Amazon Prime Video.
- Partido: Chivas vs Atlante
- Fase: Jornada 15 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 31 de octubre de 2026
- Horario: 19:07 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Akron
- Transmisión: Amazon Prime Video