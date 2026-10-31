Chivas vs Atlante chocan en la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 3-1 en el Estadio Akron. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Chivas vs Atlante: Pronóstico del partido de la Jornada 15 de la Liga MX

Chivas 3-1 Atlante es el pronóstico en el partido de la Jornada 15 de de la Liga MX.

Pronóstico: <b>Chivas 3-1 Atlante</b>

Chivas vs Atlante: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 15 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Chivas vs Atlante, en la Jornada 15 de Liga MX en su Apertura 2026.

Chivas

Portero: Raúl Rangel

Defensas: Leonel Calderón, Diego Campillo, Luis Rey, Daniel Aguirre y Richard Ledezma

Mediocampistas: Rubén González, Jordan Carrillo y Efraín Álvarez

Delanteros: Roberto Alvarado y Ricardo Marín

Chivas busca clasificar en un buen lugar a la Liguilla (Jose Luis Melgarejo / MEXSPORT)

Atlante

Portero: Óscar Jiménez

Defensas: Edgar Jiménez, Walter Portales, Aaron Quirós, Eduardo Tercero y Nico Carrera

Mediocampistas: Martín Sarrafiore, Eugenio Pizzuto y Jhojan Julio

Delanteros: Luis Puente y Luis Calzadilla

Chivas vs Atlante: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 15 de Liga MX

Chivas vs Atlante juegan en la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX. Sábado 31 de octubre a las 19:07 horas por Amazon Prime Video.