La Liga MX realizó un cambio en el calendario para el Cruz Azul vs Santos, correspondiente a la Jornada 7 del Apertura 2026.

El encuentro Cruz Azul vs Santos habría modificado su horario con el objetivo de evitar que se empalme con la gran final de la Leagues Cup 2026, que disputarán Toluca y Rayados este domingo.

El partido entre La Máquina y los Guerreros se mantiene programado para el domingo 6 de septiembre en el Estadio Banorte, pero ya no comenzará a las 20:00 horas, como estaba establecido originalmente.

¿A qué hora se jugará el partido Cruz Azul vs Santos de la Jornada 7 de la Liga MX?

La Liga MX determinó adelantar el encuentro y ahora el Cruz Azul vs Santos comenzará a las 17:00 horas, tres horas antes del horario que se había anunciado inicialmente.

Con este movimiento, el partido podrá concluir antes de que dé inicio la final de la Leagues Cup 2026, programada para las 19:15 horas, en la que Toluca y Rayados buscarán conquistar el título del torneo de la Leagues Cup 2026.

El ajuste permitirá que los aficionados puedan seguir ambos compromisos sin tener que elegir entre uno y otro, especialmente porque la final de la Leagues Cup 2026 tendrá como protagonistas a dos equipos mexicanos.

Liga MX cambia el horario del Cruz Azul vs Santos de la Jornada 7. (Jesus Cisneros / Jesus Cisneros)

Cruz Azul y Santos buscarán imponerse ante la modificación de horario

Para Cruz Azul y Santos, el cambio representa también una modificación importante en su planificación de la Jornada 7.

La Máquina buscará aprovechar su condición de local para sumar puntos en el Apertura 2026, mientras que los Guerreros intentarán dar la sorpresa en territorio cementero.