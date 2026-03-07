Checo Pérez, piloto mexicano que está de vuelta en la Fórmula 1, saldrá en el lugar 18 del GP de Australia 2026.

Checo Pérez marcó un tiempo de 1:24.397 en la última práctica libre, y no superó el primer corte de la clasificación en el GP de Australia 2026, quedando eliminado en la Q1. Con una posición de salida en el lugar 18.

Checo Pérez, piloto de la Fórmula 1 (@Cadillac_F1)

Checo Pérez y un previo accidentado rumbo al GP de Australia 2026

Un fin de semana accidentado obligó a Checo Pérez a aprovechar cada minuto de la tercera práctica antes de vivir su primera clasificación como piloto de Cadillac en la Fórmula 1, en el GP de Australia 2026.

El piloto mexicano registró 1:22.605 en la Q1, un tiempo que lo dejó 18 en la parrilla de salida, lejos de los primeros lugares.

“Sí, creo que hoy fue una sesión muy desafiante para nosotros en la preparación para la clasificación. No habíamos dado ninguna vuelta, salió bien en términos de maximizar lo que tenemos como coche” Checo Péres, piloto de la Fórmula 1

Checo Pérez confía en tener una buena carrera en el GP de Australia 2026

En su única vuelta de simulación de clasificación del GP de Australia 2026 con neumático rojo, Checo Pérez no fue capaz de mejorar sus parciales y vio alejarse al resto, incluyendo a su coequipero Valtteri Bottas.

“Espero que podamos tener una carrera fuerte, maximizar lo que sea posible. Será una carrera de videojuego. Así que, solo espero poder divertirme” Checo Pérez, piloto mexicano

Así será la parrilla de salida del GP de Australia 2026

Checo Pérez quedó lejos de George Russell, el piloto líder en la clasificación del GP de Australia 2026 de la Fórmula 1.

Así quedó la parrilla de salida del GP de Australia 2026:

George Russell | 1:18.518 Andrea Kimi Antonelli | +0.293 Isack Hadjar | +0.785 Charles Leclerc | +0.809 Oscar Piastri | +0.862 Lando Norris | +0.957 Lewis Hamilton | +0.960 Liam Lawson | +1.476 Arvid Lindblad | +2.729 Gabriel Bortoleto | sin tiempo en Q3 Nico Hulkenberg | 1:20.303 Oliver Bearman | 1:20.311 Esteban Ocon | 1:20.491 Pierre Gasly | 1:20.501 Alex Albon | 1:20.941 Franco Colapinto | 1:21.270 Fernando Alonso | 1:21.969 Sergio Pérez | 1:22.605 Valtteri Bottas | 1:23.244 Max Verstappen | sin tiempo Carlos Sainz | sin tiempo Lance Stroll | sin tiempo

Parrilla de salida del GP de Australia 2026 (@fórmula1)

Hora y canal para ver el GP de Australia 2026

El GP de Australia 2026 con el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1 se corre este sábado 7 de marzo a las 22 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por SKY Sports y F1TV.