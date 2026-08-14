Chantal Corona, esposa de Omar Chávez, hijo del exboxeador Julio César Chávez, lo acusó de violencia y secuestro, afirmando que la situación escaló al grado de que ahora “teme por su vida”.

Temo por mi vida y mi seguridad, porque la persona que me agredió está libre bajo suspensión condicional del proceso, aunque yo no otorgué perdón. Quiero justicia, que pague con cárcel. No quiero fama ni dinero Chantal Corona, esposa de Omar Chávez,

La mujer de 27 años relató que la violencia empezó en 2025 y se intensificó debido al presunto consumo de medicamentos y a la adicción del boxeador a las apuestas.

Comentó que decidió denunciar a Omar Chávez luego de la primera agresión y que, al poco tiempo, dos hombres la secuestraron durante 13 días para “presionarla” para retirar los cargos.

Omar Chavez (JORGE MARTINEZ / MEXSPORT)

Chantal Corona acusa a Omar Chávez de orquestar secuestro que duró 13 días

Según comentó Chantal Corona, decidió denunciar a su esposo tras la supuesta primera agresión, cuando el boxeador la golpeó en el cuerpo, obligándola a huir del hogar que compartían.

Afirmó que, después de denunciarlo, dos hombres, supuestamente enviados por el hijo de Julio César Chávez, la secuestraron y la mantuvieron cautiva durante 13 días.

Chantal Corona también dijo que logró escapar gracias a un descuido de sus captores. Más tarde, presentó otra denuncia contra Omar Chávez por violencia familiar equiparada, privación ilegal de la libertad y lesiones.

Ante esta situación, la joven lamentó que las autoridades hayan dejado en libertad al boxeador, ya que teme por su vida debido a las constantes injusticias del caso.

Omar Chávez entrenando. (@omarchavezz)

Omar Chávez fue detenido en mayo de 2026

Recién en mayo de 2026, se reportó que Omar Chávez había sido detenido en Culiacán, Sinaloa, por un supuesto caso de violencia intrafamiliar y lesiones en agravio a su esposa, Chantal Corona.

Tras pasar un día en el penal de Aguaruto, se dio a conocer su liberación, algo que el boxeador celebró en sus redes sociales. En la actualidad, mantiene sus actividades cotidianas en el deporte.